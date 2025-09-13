Безусловно, развитие любой отрасли напрямую связано с достаточной финансовой поддержкой, потому что иначе невозможны высокие конкретные результаты. Что касается АПК, то во время нынешних весенне-полевых работ была обеспечена хорошая финансовая база, и в одном из недавних интервью министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров особо подчеркнул значение льготного финансирования. При его наличии фермерские хозяйства могут вдвое увеличить применение удобрений, внедрять современные агротехнологии, расширять производство и использовать инновационные решения.

Что касается создания аграрных хабов, о чем говорил в Послании Президент, то это, без преувеличения, требование времени. В условиях глобальной турбулентности и нестабильной мировой экономики отдельным мелким хозяйствам становится все труднее развиваться самостоятельно. Поэтому агрохабы, особенно при участии зарубежных компаний, становятся необходимыми элементами современной агропромышленной структуры.

При этом необходимо понимать: сегодня агрохабы должны брать на себя функции не только по производству, но и по реализации. Ориентироваться исключительно на производство уже недостаточно. Продукцию необходимо доводить до конечного потребителя как внутри страны, так и за ее пределами. Агрохабы и должны заниматься решением этих вопросов. Кстати, у нас уже есть конкретные примеры их успешного запуска. В частности, наблюдаются хорошие результаты в области птицеводства, а также в сфере переработки зерновой продукции.

Депутаты Парламента уже приступили к формированию планов с внесением в них необходимых коррективов, чтобы рассмотреть обозначенные Главой государства задачи более глубоко и комплексно. Здесь важно детальное рассмотрение каждого примера, чтобы изучить весь накопленный опыт, обобщить его и обеспечить дальнейшее масштабирование и распространение на другие регионы.

Причем речь идет о практичес­ком подходе: важно создавать агрохабы с учетом специфики каждого региона – природно-климатических условий, геополитического расположения, наличия транспортной инфраструктуры, такой как железные дороги, а также доступа к ресурсам. Все эти моменты необходимо учитывать, чтобы обеспечить эффективное развитие.

Мы исходим из того, что соз­дание агрохабов не обязательно должно происходить в каждой отдельной области. Более разум­ным представляется формирование региональных цент­ров по макрозонам: юг, север, запад, восток, центр. Именно такие крупные, масштабные хабы смогут эффективно функ­ционировать, координируя работу хозяйств и предприятий, а также создавая мощную платформу для развития всего агро­промышленного сектора на межрегиональном уровне.

Иными словами, агрохаб предполагает комплексный подход – это не просто производственный кластер. В него, помимо самого производства и переработки, также должна входить наука. Кроме того, необходимо задействовать систему образования, и сейчас объясню почему. Сегодня особенно остро стоит вопрос подготовки современных кадров для аграрного сектора. Поэтому включение образовательных процессов в структуру агрохабов представляется крайне важным.

Особо нужно подчеркнуть роль науки. Прямое участие научных учреждений и их тес­ная связь с производственным процессом именно на базе агро­хабов способны привести к качественному рывку. Должна заработать эффективная связка «наука – производство», которая сегодня, к сожалению, далеко не всегда реализуется на прак­тике. Внутри самого агрохаба должны быть выстроены все необходимые звенья: производители, переработчики, логис­тика, сбыт, транспортировка, хранение и так далее. Важно, чтобы они работали скоординированно, как единая система, а не разрозненно, как это часто бывает сегодня.

К сожалению, у нас до сих пор сохраняется проблема, когда каждая сторона действует в своих интересах, как в известной басне про лебедя, рака и щуку. Производители тянут в одну сторону, переработчики – в другую, экспортеры – в третью. В результате эффективность всей цепочки теряется. Поэтому создание агрохабов должно сыграть ключевую роль в объединении и выстраивании интересов всех участников отрасли в единую работающую модель.

При этом важно понимать, что глубокая переработка – не просто отказ от экспорта сырья. Да, переработку нужно развивать, но только ту, которая действительно создает добавленную стоимость.

У нас, к сожалению, есть немало примеров, когда под видом глубокой переработки создаются предприятия, а участие в этой цепочке самих сельхозпроиз­водителей, особенно фермеров, остается на прежнем уровне. Иными словами, несмотря на то что речь идет о глубокой переработке, аграрий продолжает продавать свою продукцию по тем же ценам, что и перекупщикам.

Это значит, что он остается либо при тех же доходах, либо даже в худшем положении. Поэтому при создании агрохабов важно не только технически развивать переработку, но и выстраивать справедливые экономические механизмы, чтобы конечная выгода распределялась по всей цепочке, включая тех, кто стоит у ее истоков, – самих фермеров.

Надо понимать, что фермеры, занимающиеся производством, должны получать справедливую, обоснованную цену за свой труд. Поэтому при обсуждении продовольственной политики нужно искать баланс. С одной стороны, продукты для населения должны быть доступными, а с другой – важно добиться устойчивого развития фермерских хозяйств.

Послание Президента очень четко расставило акценты, и оно во многом отражает те вызовы, с которыми сегодня сталкивается сельское хозяйство. Подняты вопросы, которые действительно назрели и с точки зрения финансирования, и с точки зрения кооперации, переработки, науки, обеспечения кадрами.