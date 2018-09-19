Агропром: возможности безграничны

«Аграрный сектор является драйвером нашей экономики, в него вкладываются большие государственные средства, они должны давать соответствующую отдачу, которой, к сожалению, пока еще нет».

Нурсултан Назарбаев, сентябрь 2017 года

Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым неоднократно ставились актуальные задачи по развитию АПК, но, к сожалению, отрасль по-прежнему испытывает массу проблем, в том числе по причине консервативных подходов некоторых руководителей.

Вот некоторая статистика по Агропрому. Личные подсобные хозяйства (ЛПХ) и крестьянские/фермерские хозяйства (КФХ), из которых 90% являются мелкими субъектами, производят 77–85% объемов товарной продукции: их доля в растениеводстве составляет 69%, а в животноводстве – 87%. Только примерно третья часть сельхозтоваропроизводителей (СХТП) занимается переработкой мяса, молока, плодов и овощей.

Ввиду того, что инвестирование в КФХ и ЛПХ экономически не обосновано, было создано 403 перерабатывающих предприятия, которые на сегодня загружены на 20–40%. Причиной тому является как недостаток сырья, так и его низкое качество.

Из всего объема инвестиций, поступающих в Казахстан, только около 0,8% инвестируются в АПК ввиду его мелкотоварности и низкой эффективности. При этом остается низким уровень эффективности использования трудовых ресурсов на селе: из 4 млн сельчан наемным трудом заняты около 500 тыс. (12,5%), а число самозанятых составляет около 3,5 млн человек. Это фактически безработные, не вносящие никакого вклада в бюджет республики.

АПК страны в течение 5 последних лет показывал отрицательную динамику. Объемы сельхозпроизводства характеризуются следующими показателями в млрд долларов: 2013 год – 10,7; 2014 – 9,6; 2015 – 8,7; 2016 – 6,2; 2017 – 5,6.

Причиной проблем в АПК, по мнению разработчиков проекта «АПК-инновация», является действующий государственный механизм экстенсивного развития, который выступает не только тормозом, но и все больше и больше снижает конкурентоспособность АПК страны, что выгодно зарубежным сельхозтоваропроизводителям и наносит ущерб национальным интересам Казахстана.

Сложившаяся ситуация в АПК страны должна стать, на наш взгляд, предметом обсуждения на Совете безопасности Респуб­лики Казахстан с рассмотрением предложений разработчиков проекта «АПК-инновация».

Как показали системные исследования, проведенные по инициативе Национальной агропромышленной палаты (НАПП) с привлечением специалистов мирового уровня, задачи, поставленные Елбасы перед АПК, являются выверенными и свое­временными, но не могут быть решены при сохранении преимущественно мелкотоварной структуры сельхозпроизводства, эффективность которого, как показывает мировой опыт, в 3–5 раз ниже средне- и крупнотоварного.

Доминирование мелкотоварного сельхозпроизводства и многочисленных, экономически необос­нованных непроизводительных надстроек, каковыми являются не только структуры АО «НУХ «КазАГРО», но и национальные и региональные структуры Минсельхоза, обу­славливающие значительные непроизводительные затраты, стало причиной неплатежеспособности около 80% сельхозтоваропроизводителей.

Для Казахстана сверхактуальным является формирование многоукладного сельского хозяйства страны с преимущественным развитием средне- и крупнотоварных сельхозпроизводств на основе рыночной модели интенсивного развития АПК, разработанной казахстанскими и привлеченными специалистами мирового уровня.

По мнению разработчиков проекта «АПК-инновация», которое я всецело поддерживаю, для перехода АПК Казахстана на новый качественный уровень устойчивого развития в условиях турбулентности и цикличности неустойчивого развития мировой экономики необходимо реализовать рыночную организационно-экономическую матрично-интегрированную модель интенсивного развития отечественного АПК на основе государственно-частного парт­нерства.

О проекте «АПК-инновация» я информировал читателей газеты «Казахстанская правда» 22.12.2017 года, № 245 (28624), в интервью «АПК – интенсивный путь развития» и получил широкий положительный отклик от низовых структур АПК. В то же время эти предложения были проигнорированы Минсельхозом, видимо, ввиду того, что инновационная модернизация агропромышленного комплекса – длительный процесс.

Вывод разработчиков проекта «АПК-инновация» однозначен: без глубокой модернизации и диверсификации АПК с учетом природных, климатических и географических особенностей страны, а также традиционных навыков коренного населения, прежде всего в животноводстве, с созданием преимущественно органического сельского хозяйства страны невозможно решить актуальные задачи, поставленные Елбасы перед агропромышленным комплексом.

НАПП и разработчики проекта «АПК-инновация» убеждены, что структурная модернизация и диверсификация АПК создадут дополнительный потенциал для повышения конкурентоспособности отечественной экономики в условиях нарастающей актуальности продовольственной безопасности в мировом сообществе.

В настоящее время импорт продовольственных товаров (сахара, сливочного и растительного масел, плодоовощных консервов, колбасных изделий, мяса птицы) у нас составляет 40–90%, хотя все это можно производить в Казахстане. И даже экспортировать при комплексной и системной реализации проекта «АПК-инновация» путем создания инновационного многоукладного АПК на базе кооперативных производственно-инфраструктурных крупнотоварных областных агрокластеров и среднетоварных районных агрокомплексов с агрогородками.

Реализация проекта «АПК-инновация» на основе государственно-частного партнерства с ориентировочной финансовой емкостью 20,2 млрд долларов и с 10-процентным участием государства возможна в течение 12 лет. Среднегодовые расходы на реализацию данного проекта сопоставимы с объемом ежегодного государственного субсидирования АПК Казахстана, которые составляют в среднем 1,0% от ВВП Казахстана при доле АПК в ВВП в среднем около 4,5%.

Комплексная и системная реализация проекта «АПК-инновация» при методическо-консультативном участии авторов разработки позволит: в течение короткого исторического периода обеспечить продовольственную безопасность и создать высокий экспортный потенциал АПК страны на основе высокоэффективных индустриально-инновационных агропроизводств; обеспечить поэтапное замещение низкоэффективной государственной модели субсидирования АПК и переход на рыночную модель интенсивного развития отрасли на основе крупно- и среднетоварных агропроизводств.

Областные агрокластеры и районные агрокомплексы обеспечат: высокую эффективность использования привлекаемого капитала, прежде всего из исламских стран; высокую занятость сельского населения; высокую производительность труда на основе использования современных агротехнологий и инновационных технических средств; высокую заработную плату – основу значительного повышения уровня и качества жизни сельчан, которые составляют более 40% населения страны.

Предлагается параллельно с утвержденной Государственной программой развития АПК на 2017–2021 годы приступить к реализации государственно-частной рыночной модели интенсивного развития АПК в составе 14 областных производственно-инфраструктурных агрокластеров, технологически сопряженных с 160 агрокомплексами, – районными кооперативными объединениями и современными агрогородками при районных центрах страны.

При поддержке Советом безо­пасности Казахстана выдвинутых предложений по реализации инвестиционного проекта «АПК-инновация», являющегося государственно значимой общественной инициативой, и издания соответствующего Указа Президента РК, вновь создаваемое АО «Национальный управляющий холдинг «Казагропром» под управлением инициаторов готово осуществить стартовую (пилотную) реализацию данного проекта в Акмолинской и Алматинской областях.

Поручать отраслевому министерству реализацию инновационной рыночной модели развития АПК, по нашему глубокому убеждению, является контрпродуктивным, ввиду того, что предлагаемая к реа­лизации рыночная модель будет являться конкурентом действующей государственной модели развития АПК, всячески поддерживаемой и развиваемой Минсельхозом.

Предлагается в целях ускоренного перехода к рыночной модели развития АПК назначить уполномоченным на нацио­нальном уровне Министерство по инвестициям и развитию по заключению инвестиционного контракта и обеспечению господдержки и координации реализации проекта «АПК-инновация», а региональную координацию реализации данного проекта возложить на областные акиматы, создав межведомственные комиссии с участием авторов и разработчиков проекта.

Национальная агропромышленная палата информирует о поддержке Администрацией Президента Респуб­лики Казахстан, партией «Нұр Отан» проведения 8 ноября 2018 года Национального агропромышленного форума

«АГРО-ЭКО» с участием авторов проекта «АПК-инновация».

На форум приглашены представители министерств и ведомств, отечественные и зарубежные ученые, практики, финансисты, руководители региональных органов государственной власти и общественных организаций РК.

По вопросу участия в Агропромфоруме обращаться по тел. 8-701-705-07-71, электронный адрес: npfc.ibrayev@inbox.ru