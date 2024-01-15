Ахиллесова труба Свежий выпуск 15 января 2024 г. 1:34 39 Андрей Кратенко В Петропавловске принято решение полностью демонтировать дымовую трубу, строившуюся на ТЭЦ-2 взамен упавшей два года назад. фото АО «Севказэнерго» Напомним: в марте 2022 года на Петропавловской ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба № 1, под обломками которой погибла сотрудница предприятия. Остатки трубы разобрали и начали строить новую. Но что-то пошло не так – новая труба дала крен, и стройка остановилась. – Для правильной установки системы скользящей опалубки, исключения временных и трудовых затрат на возведение вспомогательных конструкций и главное – исключения «холодного стыка» между смонтированной и возводимой частями ствола необходимо выполнить демонтаж железобетонной оболочки до фундамента с сохранением арматурных выпусков, – считает генеральный директор проектного института Владимир Пешков. ТОО Научно-производственная фирма «Севказэнергопром», будучи автором проекта, сделало официальное заключение о том, что необходимо выполнить демонтаж трубы. Следуя этому заключению, ТОО «Казтеплоспецстрой» намерено до 1 марта 2024 года разобрать смонтированную часть ствола, а затем совместно с субподрядчиком – АО «ТеплоХимМонтаж» – приступить к дальнейшему строительству. – Срок строительства и сумма проекта остаются неизменными. Обеспечим готовность к началу отопительного сезона 2024–2025 года, – заверил генеральный директор ТОО «Казтеплоспецстрой» Константин Бигожин. Генеральный директор АО «Севказэнерго» Анатолий Казановский пообещал, что дополнительных затрат не будет и что проект реализуется в рамках инвестиционной программы реконструкции и модернизации Петропавловской ТЭЦ-2. – Стоимость договора с подрядчиком – 2,1 миллиарда тенге. Он гарантирует, что дефект не повторится, – отметил Анатолий Казановский. Высота новой трубы составит 180 метров, и она заменит не только рухнувшую, но и еще одну старую трубу. К новому объекту будут подключены семь котлов. #Петропавловск #демонтаж #ТЭЦ-2 #труба