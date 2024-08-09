Аида Балаева обсудила реализацию совместных проектов с председателем Союза писателей Казахстана

Министр культуры и информации РК Аида Балаева встретилась с председателем Союза писателей Казахстана Мереке Кулкеновым, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба МКИ

По информации пресс-службы ведомства, Аида Балаева подчеркнула роль писателей в укреплении национального единства и популяризации общественных ценностей, отмеченных на Национальном курултае.

Министр подчеркнула, что ведомство намерено активно поддерживать писателей и развивать сотрудничество с общественной организацией, включая проведение совместных культурных и творческих мероприятий.

В частности, в этом году Министерство в рамках стратегического партнерства совместно с Союзом писателей реализует проекты «Школа литературного мастерства писателей», «Литературно-познавательная панорама нового Казахстана» и «Исследовательские работы казахстанских писателей в архивах стран СНГ».

На встрече также подробно обсудили план совместных мероприятий, посвященных 90-летию Союза писателей и юбилею таких выдающихся писателей, как Бердыбек Сокпакбаев, Абиш Кекилбаев, Фариза Онгарсынова, Оспанхан Аубакиров, Ильяс Жансугуров, Герольд Бельгер, Абдижамил Нурпеисов.

Также по случаю 90-летия Союза писателей в Абайской, Туркестанской, Атырауской областях, а также в Астане и Алматы будет организован специальный пленум на различные темы, а в ноябре состоится юбилейная церемония.

Мереке Кулкенов рассказал о новых творческих проектах Союза писателей и актуальных проблемах литературы, а также выразил благодарность за поддержку государства писательскому сообществу.

Союзу писателей Казахстана в этом году исполняется 90 лет. Сегодня общественная организация объединяет более 1000 авторов.