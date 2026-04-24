Аида Балаева поздравила казахстанского певца с победой в международном проекте

Свое поздравление заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации опубликовала на своей странице в Facebook , передает корреспондент Kazpravda.kz

«Искренне поздравляю казахстанского талантливого певца Нуржаса Садырбаева с яркой победой в международном проекте «Voice Beyond Horizon»! Талант, трудолюбие и мастерство Нуржаса на сцене были особенно отмечены среди участников из разных стран мира и заслуженно высоко оценены», - написала Аида Балаева.

Проект, реализованный по инициативе Димаша Кудайбергена, стартовал в городе Туркестан, продолжился в Актау и Алматы и был завершен в столице. Участники из Китая, Казахстана, Малайзии, Сербии, Италии и Кыргызстана вместе путешествовали по святым местам Казахстана, знакомились с культурой, историей и богатой природой Казахстана.

Аида Балаева пожелала молодому таланту, который упорно трудится в сфере искусства и представляет культуру РК миру, новых творческих достижений в будущем.

Казахстанский артист Нуржас Садырбаев занял первое место в проекте «Voice Beyond Horizon», получив звание «Звезда славы».

