Аида Балаева поздравила казахстанского певца с победой в международном проекте

Культура,Музыка
18
Айман Аманжолова
корреспондент

Свое поздравление заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации опубликовала на своей странице в Facebook, передает корреспондент Kazpravda.kz 

«Искренне поздравляю казахстанского талантливого певца Нуржаса Садырбаева с яркой победой в международном проекте «Voice Beyond Horizon»! Талант, трудолюбие и мастерство Нуржаса на сцене были особенно отмечены среди участников из разных стран мира и заслуженно высоко оценены», - написала Аида Балаева.

Проект, реализованный по инициативе Димаша Кудайбергена, стартовал в городе Туркестан, продолжился в Актау и Алматы и был завершен в столице. Участники из Китая, Казахстана, Малайзии, Сербии, Италии и Кыргызстана вместе путешествовали по святым местам Казахстана, знакомились с культурой, историей и богатой природой Казахстана.

Аида Балаева пожелала молодому таланту, который упорно трудится в сфере искусства и представляет культуру РК миру, новых творческих достижений в будущем.  

Казахстанский артист Нуржас Садырбаев занял первое место в проекте «Voice Beyond Horizon», получив звание «Звезда славы».

Проект, основателем которого стал Народный артист Казахстана Димаш Кудайберген, начался в Туркестане, продолжился в Актау и Алматы и завершил свой музыкальный путь в столице страны.

Восемь участников из Китая, Казахстана, Малайзии, Сербии, Италии и Кыргызстана совершили это путешествие вместе, рассказав глазами очевидцев о мудрости и красоте благословенной земли Казахстана.

#поздравление #певец #Voice Beyond Horizon

