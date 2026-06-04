Чтение книг всё чаще называют «тренировкой» в эпоху информационного шума

Представляем вашему вниманию материал Антитеррористического центра о влиянии соцсетей и чтения на наше сознание

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В эпоху бесконечного скроллинга и персонализированных рекомендаций человек всё чаще оказывается внутри так называемого «информационного пузыря» – пространства, где он видит только те мнения, новости и эмоции, которые совпадают с его взглядами.

На первый взгляд это кажется удобным: лента показывает «интересное», алгоритмы экономят время, а социальные сети создают ощущение комфорта. Но именно так постепенно формируется искажённая картина мира.

Для мегаполиса вроде Алматы эта тема особенно актуальна. Город живёт в высоком темпе: жители постоянно находятся в цифровом потоке – от Telegram-каналов и Instagram до TikTok и новостных пабликов. Информация распространяется мгновенно, а вместе с ней – слухи, эмоциональные вбросы и манипулятивный контент.

Эксперты называют информационный пузырь эффектом, при котором пользователь получает преимущественно ту информацию, которая подтверждает его убеждения. Алгоритмы социальных сетей анализируют лайки, подписки, комментарии и даже время просмотра публикаций, после чего начинают показывать похожий контент снова и снова.

Так возникает замкнутый круг. Если человек регулярно читает материалы определённой направленности, система начинает «подстраиваться» под его интересы. Постепенно альтернативные точки зрения исчезают из поля зрения, а привычная информационная среда начинает восприниматься как единственно верная реальность.

Особенно заметно это среди молодёжи и активных пользователей соцсетей. В Алматы цифровая коммуникация давно стала частью повседневной жизни: новости обсуждаются в чатах, мнения формируются через короткие ролики и рекомендации блогеров. Пользователь может даже не замечать, что его мировоззрение начинает зависеть от алгоритмов платформ.

Психологи отмечают: человеку психологически комфортнее находиться среди людей и мнений, которые его поддерживают. Столкновение с противоположной позицией вызывает внутренний дискомфорт, поэтому многие бессознательно избегают «неудобной» информации, отписываются от несогласных и блокируют источники, вызывающие раздражение.

Однако проблема информационного пузыря заключается не только в ограничении кругозора. Он усиливает поляризацию общества. Люди начинают жить в разных информационных реальностях, где одни и те же события воспринимаются диаметрально противоположно. В условиях информационной перегрузки критическое мышление постепенно ослабевает, а эмоциональный контент начинает восприниматься быстрее и сильнее, чем проверенные факты.

В Алматы в последние годы регулярно проводятся образовательные и информационно-разъяснительные мероприятия, посвящённые медиаграмотности, культуре коммуникации и цифровой безопасности. Одной из целей таких встреч становится развитие критического мышления и навыков анализа информации, особенно среди молодёжи и студентов.

Специалисты всё чаще говорят и о необходимости цифрового детокса – сознательного ограничения времени в интернете и социальных сетях. Постоянный поток новостей, уведомлений и короткого контента перегружает психику, снижает концентрацию и усиливает тревожность. Человек привыкает к быстрому потреблению информации и постепенно теряет способность глубоко анализировать происходящее.

По мнению психологов, одним из способов выйти из информационного пузыря становится возвращение к офлайн-жизни. Живое общение, прогулки, спорт, творчество и чтение книг помогают мозгу «перезагрузиться» и снизить зависимость от цифрового шума.

Эксперты советуют несколько простых, но эффективных шагов:

⦁ устраивать хотя бы один «час без телефона» каждый день;

⦁ не начинать утро с просмотра соцсетей и новостей;

⦁ читать больше книг и длинных аналитических материалов;

⦁ проводить свободное время офлайн — с семьёй, друзьями, на природе;

⦁ ограничивать бесконечный скроллинг коротких видео;

⦁ отключать лишние уведомления;

⦁ проверять информацию через разные источники;

⦁ развивать критическое мышление и медиаграмотность.

Отдельное внимание специалисты рекомендуют уделять чтению. В отличие от коротких публикаций и видеороликов, книги помогают дольше удерживать внимание, развивают способность анализировать и формируют более глубокое восприятие информации. Именно поэтому чтение всё чаще называют своеобразной «психологической тренировкой» в эпоху цифрового переизбытка.

Информационный пузырь формируется незаметно – через ежедневные привычки, алгоритмы и цифровую среду. Но способность критически воспринимать информацию, сохранять баланс между онлайн и офлайн-жизнью, а также осознанно ограничивать информационный шум помогает человеку сохранить самостоятельность мышления и более объективный взгляд на мир.