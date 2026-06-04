В Казахстане запускают новые проекты по развитию культуры чтения

Министерство культуры и информации приступило к реализации комплекса инициатив, направленных на популяризацию чтения, обновление библиотечной сферы и расширение доступа граждан к знаниям

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Одной из ключевых инициатив станет республиканский проект «10 читателей года», старт которого запланирован на сентябрь 2026 года, сообщает Kazpravda.kz

Его цель – повысить престиж чтения и популяризировать образ читающего человека. Ежегодно будут определяться самые активные читатели страны в различных возрастных категориях, а также лучшие региональные практики по продвижению книги и чтения.

Кроме того, планируется учреждение Национальной премии за достижения в развитии культуры чтения. Награда станет формой общественного признания для библиотекарей, педагогов, журналистов, издателей, авторов, общественных деятелей и представителей креативных индустрий, внесших значительный вклад в популяризацию книги и чтения. Особое внимание уделяется цифровизации отрасли.

По поручению Главы государства МКИ приступило к работе по созданию Национальной цифровой библиотечной платформы. Она объединит электронные каталоги, цифровые коллекции, образовательные ресурсы и современные сервисы для пользователей. Благодаря платформе граждане смогут получать доступ к отечественной литературе, научным изданиям, редким книгам и архивным материалам независимо от места проживания.