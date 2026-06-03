Диалог традиций и современности

На сцене Государственной академической концертной организации «Қазақконцерт» им. Розы Баглановой состоялся концерт Folk Show, объединивший национальные музыкальные традиции с художественными тенденциями современного искусства.

Фото: пресс-служба «Қазақконцерта»

Автором и дирижером вечера выступил лауреат респуб­ликанских и международных конкурсов Адилет Азбаев. Под его руководством была создана масштабная концертная прог­рамма, продемонстрировавшая широкие возможности творческого диалога между традицией и современностью. Казахская народная музыка прозвучала в новом, оригинальном формате, сочетаясь с мировыми хитами, саундтреками популярных кинофильмов и произведениями направления контемпорари, характерными чертами которого являются свобода импровизации и мелодическая пластичность.

Такой творческий синтез позволил зрителям по-новому взглянуть на традиционное искусство и ощутить его актуальность в современном музыкальном мире.

Cлушателям были представлены знаменитые композиции «Адай», «Махамбет», «Балалық шақ», «Махаббат бекеті», музыка из фильмов «Такси», «Пираты Карибского моря», «Троя», «Гладиатор», а также произведения Tattoo и Libertango. Благодаря современным аранжировкам, виртуозному исполнению и самобытному звучанию каж­дая композиция обрела новое художественное прочтение и вызвала яркие эмоции у зрителей.

В шоу приняли участие артисты «Қазақконцерт» – лауреат республиканских и международных конкурсов Ербол Тажибаев, известный кобызист Олжас Курманбек, а также Казахский государственный фольклорный ансамбль Astana sazy, Государственный симфонический оркестр Казахстана и квартет G-Band.

Проект Folk Show продемонстрировал богатство и многогранность казахского музыкального искусства. Синтез мелодики традиционных инструментов с современными ритмическми изысканиями создал уникальную атмосферу, позволив зрителям глубже ознакомиться с национальной культурой и открыть для себя новое звучание известных мировых произведений.