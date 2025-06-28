"Дорогие коллеги! Примите самые искренние поздравления с нашим профессиональным праздником! Пожалуй, сам факт, что у журналистов есть свой праздник, как нельзя лучше подчеркивает ценность средств массовой информации в нашей жизни. Именно благодаря журналистам мы узнаем о новостях, о проблемах и вместе ищем пути их разрешения", - сказала Балаева.

Она отметила, что деятельность современных СМИ позволяет разглядеть самое главное в информационном многоголосье ежедневных будней и понять самую суть происходящего.

"Неслучайно Президент нашей страны Касым-Жомарт Токаев в одном из своих выступлений отметил, что «журналистика является золотым мостом между государством и обществом». Реализация ключевых инициатив главы государства, таких как «Закон и Порядок», «Адал азамат», «Таза Казахстан», их эффективное внедрение в сознание людей и повседневную жизнь во многом зависит от работы СМИ. Призываю все СМИ максимально разъяснять и распространять эти ценностные установки и ориентиры.

Часто подчеркиваю, что значимость профессиональной журналистики сейчас как никогда высока. Отечественные СМИ играют важнейшую роль в укреплении единства и сплоченности казахстанской нации. Именно ваш объективный взгляд способен возвести надежный барьер на пути распространения фейков и домыслов, побудить читателя, зрителя и пользователя социальных сетей к критическому осмыслению поступающей информации.

В сегодняшний непростой исторический период масштабных реформ на вас лежит особая ответственность. От СМИ как никогда ждут активной гражданской позиции, неравнодушия в сочетании с объективностью и мастерством подачи. Полагаю, что эти качества в равной степени присущи всем журналистам Казахстана.

В этот знаменательный день позвольте пожелать вам неисчерпаемых идей, творческого развития, увлекательных сюжетов и признательной аудитории", - отметила глава отраслевого ведомства.

