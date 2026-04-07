Аида Балаева проверила готовность туристических объектов Алматинской области к летнему сезону

В ходе выездного осмотра проверены коммунальные пляжи города Конаев и многофункциональный комплекс «ASP Arena»

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации РК Аида Балаева и министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов проверили готовность туристических объектов Алматинской области к летнему сезону, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

В рабочей поездке приняли участие представители центральных государственных органов, аппарата Правительства, а также аким Алматинской области Марат Султангазиев.

Акимат и профильные службы доложили о санитарной подготовке, мерах безопасности, работе медицинских, спасательных и правоохранительных служб, а также организации условий для отдыхающих.

Аида Балаева акцентировала внимание на необходимости обеспечить готовность объектов уже сейчас. Отдельно подчеркнута важность своевременной разъяснительной работы с населением, безопасности на воде, пищевой безопасности и соблюдения общественного порядка.

При этом отдельно отмечено, что не все пляжи и зоны отдыха находятся в ведении акиматов. В этой связи Аида Балаева подчеркнула, что собственники частных объектов также должны нести полноценную ответственность за чистоту, общественный порядок, состояние инфраструктуры и, в первую очередь, за безопасность людей на воде. Акимату поручено подготовить соответствующие уведомления в адрес владельцев зон отдыха с рекомендациями по обеспечению безопасности, санитарного содержания и надлежащей организации работы в период летнего сезона.

Кроме того, министру туризма и спорта поручено проработать правовые механизмы, регулирующие ответственность частных компаний и собственников туристических объектов за обеспечение необходимой инфраструктуры, условий безопасности и соблюдение установленных требований. Подчеркнуто, что частные зоны отдыха не должны ограничиваться только коммерческой деятельностью без должной ответственности перед гражданами и государством.

Отдельное внимание заместитель Премьер-министра обратила на необходимость контроля за легальной деятельностью объектов общественного питания и иных сервисных точек, работающих в туристических зонах. Уполномоченным органам поручено обеспечить проверку соблюдения трудового законодательства, наличия договоров с работниками, в том числе с привлекаемой молодежью и студентами, а также требований по безопасности труда. Подчеркнуто, что права граждан должны соблюдаться в полном объеме – как права отдыхающих, так и права местных жителей и работников.

Наряду с этим был поднят вопрос транспортной логистики, наличия парковочных мест, организации движения и регулирования потока транспорта в местах массового отдыха. Отдельно указано на необходимость жесткого реагирования на нарушения общественного порядка и требований безопасности. Аида Балаева подчеркнула, что все установленные правила должны неукоснительно соблюдаться, а меры в отношении нарушителей – приниматься своевременно и в полном соответствии с законодательством.

«Идеология «Таза Қазақстан» должна быть видна не в лозунгах, а в реальном состоянии туристических объектов – в чистоте, порядке, понятной организации пространства и уважении к общему месту отдыха. А принцип «Закон и порядок» должен выражаться в четкой работе всех служб и неотвратимости мер к тем, кто нарушает требования безопасности и общественного поведения», — подчеркнула Аида Балаева.

Подводя итоги, заместитель Премьер-министра поручила усилить санитарное содержание территорий, обеспечить готовность инфраструктуры и служб безопасности, активизировать профилактическую и разъяснительную работу с населением, а также выстроить системный контроль как за коммунальными, так и за частными объектами отдыха. Отдельный акцент сделан на необходимости соблюдения законности, трудовых прав граждан и ответственности собственников за безопасность, порядок и качество предоставляемых услуг.

#туризм #лето #готовность #объекты #сезон

