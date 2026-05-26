Алматы может стать крупнейшим центром горного туризма ЦА — глава федерации альпинизма

Президент Федерации альпинизма и спортивного скалолазания Казахстана Нурсултан Шоканов заявил, что Алматы обладает всеми возможностями для превращения в крупнейший центр горного туризма Центральной Азии, сообщает Kazpravda.kz

По его словам, развитие проекта Almaty Super Ski и расширение горного кластера способны дать серьезный экономический эффект и усилить международную конкурентоспособность города.

Выступая на обсуждении развития горной инфраструктуры Алматы, Нурсултан Шоканов отметил, что нагрузка на горный кластер города ежегодно растет, а существующая инфраструктура уже испытывает дефицит.

«Мы ежедневно видим дефицит инфраструктуры, растущую нагрузку на горный кластер Алматы и понимаем, какие решения действительно необходимы городу для дальнейшего развития», – сказал он.

По словам спикера, сегодня Алматы остается единственным городом Казахстана с круглогодичной горной инфраструктурой для полноценной подготовки спортсменов. Более 60% национальной сборной по альпинизму и спортивному скалолазанию составляют алматинцы.

Шоканов подчеркнул, что развитие проекта Almaty Super Ski предусматривает создание более 150 километров новых трасс с объединением курортов Шымбулак, Пионер, Oi-Qaragai, Кимасар и Бутаковка, а также дальнейшее развитие Кок-Жайлау.

«Алматы объективно имеет все предпосылки стать крупнейшим горным туристическим центром Центральной Азии», – отметил он.

При этом, по его словам, речь идет не только о строительстве трасс и подъемников. Для полноценного развития отрасли необходим комплексный подход, включающий гостиницы, транспортную доступность, инженерные сети, системы безопасности и современную сервисную инфраструктуру.

Отдельно спикер остановился на экономическом потенциале отрасли. Он сообщил, что только в 2025 году Алматы посетили около 2,5 миллиона туристов, а объем туристических услуг превысил 110 миллиардов тенге.

«Дополнительный миллион туристов способен принести экономике региона порядка 900 миллионов долларов прямого эффекта», – подчеркнул Шоканов.

Президент Федерации также отметил, что конкуренция в сфере горного туризма в Азии уже усиливается: Кыргызстан активно развивает международные маршруты, а Китай системно инвестирует в зимние виды спорта.

По его мнению, Алматы важно реализовать собственный потенциал профессионально, экологично и системно.

Кроме того, президент Федерации альпинизма призвал развивать культуру безопасности в горах параллельно с туризмом

Нурсултан Шоканов заявил о запуске проекта «Тау Жүрек: Биік мәдениет», направленного на обучение детей и молодежи основам безопасности в горах и экологической культуре. Инициатива стала ответом на рост числа происшествий среди неподготовленных туристов.

Во время выступления Нурсултан Шоканов обратил внимание на то, что вместе с ростом популярности горного туризма увеличивается и количество несчастных случаев в горах.

«Одновременно с ростом туристического потока увеличивается и количество происшествий в горах, особенно среди неподготовленных посетителей. Это тоже реальность, которую мы видим ежедневно», – сказал он.

По словам главы Федерации, развитие туристической инфраструктуры должно сопровождаться формированием культуры ответственного поведения в горах.

«Развитие должно сопровождаться повышением культуры безопасности и ответственности в горах», – подчеркнул Шоканов.

В связи с этим Федерация запускает проект «Тау Жүрек: Биік мәдениет». В его рамках планируется обучить 100 тысяч детей и молодых людей основам безопасности, экологической культуры и ответственному туризму.

«Мы считаем, что развитие инфраструктуры и развитие культуры поведения должны идти параллельно», – отметил спикер.

Шоканов также подчеркнул, что подобные инициативы особенно важны на фоне активного развития горного кластера Алматы и роста интереса молодежи к зимним и горным видам спорта.

В завершение глава Федерации отметил, что Алматы получил исторический шанс стать международным центром горного туризма и спорта. По его мнению, реализация таких проектов требует открытого диалога, профессионального подхода и внимания к вопросам безопасности будущих поколений.