В Алматы под председательством заместителя премьер-министра – министра культуры и информации Аиды Балаевой состоялась встреча представителей творческой интеллигенции с членами Общенациональной коалиции «За Народную Конституцию Справедливого и Прогрессивного Казахстана!», передает корреспондент Kazpravda.kz

В мероприятии также приняли участие депутаты, социологи, представители отечественной киноиндустрии и музейной сферы, творческих союзов, медиасообщества и молодежных креативных организаций.

Обсуждение было посвящено проекту Новой Конституции и предстоящему 15 марта республиканскому референдуму. Открывая встречу, Аида Балаева подчеркнула, что в проекте Основного закона особое место отводится человеческому капиталу, а культура и сохранение исторической памяти получают в обновленном Основном законе новый уровень.

«Сферам образования, науки, культуры и инноваций уделено особое внимание, а поддержка национальной культуры и сохранение историко-культурного наследия возведены на уровень конституционных принципов. Это свидетельствует о том, что будущее государства будет опираться не только на природные ресурсы, но прежде всего на образованных и интеллектуально развитых граждан. Безусловно, закрепление на конституционном уровне понятий поддержки национальной культуры и сохранения историко-культурного наследия является для нас большой честью и одновременно высокой ответственностью. Также в документе четко обозначено, что граждане страны обязаны бережно относиться к историческому и культурному наследию, заботиться о его сохранении и уважительно относиться к памятникам истории и культуры. Данные нововведения направлены на укрепление национальной идентичности, сохранение исторической преемственности и передачу национального кода и культурного наследия будущим поколениям», – подчеркнула Аида Балаева.

Медиаменеджер, заслуженный деятель Казахстана Нуржан Мухамеджанова в свою очередь, подчеркнула, что проект усиливает принципы верховенства закона и общественного участия, а также закрепляет современные гарантии, включая защиту прав граждан в цифровой среде.

В своем выступлении актер Талгат Теменов подчеркнул, что в такой важный для страны момент ответственность каждого гражданина приобретает особое значение, а также остановился на содержании документа.

«В истории Казахстана Конституция впервые написана на казахском языке — и это меня искренне радует. Второе, что вызывает у меня поддержку — это создание однопалатного парламента — Курултая. Третье — ограничение президентского срока одним сроком. Каждая норма Основного закона — это надежда, будущее, мечта нашего народа. И ради будущих поколений нам важно объединиться и прийти на референдум», - сказал он.

Кинопродюсер Жалын Тлеуберген отметил, что проект Новой Конституции отражает курс на развитие креативной экономики и творческих индустрий, где главным ресурсом становятся идеи, а свобода творчества и защита интеллектуальной собственности выходят на ключевые позиции.

«Когда на конституционном уровне закрепляются гарантии свободы слова, научного, технического и художественного творчества, а интеллектуальная собственность получает защиту, для молодых режиссеров, актеров, сценаристов это не абстракция, а ощущение реальной опоры. Главным ресурсом признается не сырье, а идея, мысль, талант и труд. А культура участия означает, что и искусство должно быть не монологом, а честным диалогом с обществом», – сказал он.

По итогам встречи члены Общенациональной коалиции побеседовали с участниками. Было отмечено, что окончательное слово остается за гражданами, которые 15 марта смогут выразить свою позицию по проекту Новой Конституции.