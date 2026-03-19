Аида Балаева встретилась с коллективом музея-заповедника «Әзірет Сұлтан»

Культура
В ходе беседы были обсуждены вопросы совершенствования музейного дела и повышения качества экскурсионного обслуживания

Фото: пресс-служба МКИ РК

Заместитель Премьер-министра – министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева провела встречу с коллективом Национального историко-культурного музея-заповедника «Әзірет Сұлтан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

В ходе встречи были обсуждены ключевые направления развития музейной сферы в новом общественно-политическом контексте. Как отметила Аида Балаева, после принятия новой Конституции Казахстан вступил в новый исторический этап, в котором особое значение приобретают вопросы сохранения исторической памяти, укрепления национальной идентичности и продвижения духовных ценностей.

«Республиканский референдум стал для страны по-настоящему ответственным выбором. Большинство граждан поддержало новую Конституцию, и сегодня мы действительно вступили в совершенно новый этап. Обновленный Основной закон стал духовной и правовой опорой этого времени, а теперь наша главная задача – последовательно воплощать закрепленные в нем принципы в государственной политике и в каждой конкретной инициативе», – сказала Аида Балаева.

Развивая эту мысль, заместитель Премьер-министра подчеркнула, что особая ответственность в этой работе возлагается на сферы культуры и информации, поскольку именно через них формируется система общественных ценностей, укрепляется связь поколений и передается исторический опыт народа. В этой связи отдельное внимание было уделено роли музея-заповедника «Әзірет Сұлтан» как одного из ключевых духовных и историко-культурных центров страны.

«Әзірет Сұлтан» – это не просто музейное учреждение, а важнейший центр исторической памяти, духовной преемственности и национального самосознания. Здесь сохраняется не только уникальное культурное наследие, но и живая связь эпох, которая помогает глубже понять истоки нашей государственности, традиций и духовных ценностей. Наша задача – не только бережно сохранить это наследие, но и донести его до современного поколения в новом содержательном измерении, сделать его понятным, востребованным и близким для молодежи», – подчеркнула Аида Балаева.

Далее в ходе беседы были обсуждены вопросы совершенствования музейного дела, повышения качества экскурсионного обслуживания, системного изучения и популяризации научного наследия, расширения международного сотрудничества, а также продвижения историко-культурных ценностей Казахстана на международном уровне.

Кроме того, в рамках рабочей поездки Аида Балаева ознакомилась с ходом ремонтно-реставрационных работ на мавзолее Ходжи Ахмеда Ясауи. Было отмечено, что с 2023 года РГП «Казреставрация» проводит научные исследования объекта, по итогам которых уже реализован ряд практических мер. При этом заместитель Премьер-министра подчеркнула, что на данном этапе приоритетом является не внешнее обновление, а предотвращение дальнейшего разрушения уникального памятника.

Подводя итоги встречи, Аида Балаева отметила важность всех озвученных инициатив и выразила поддержку их дальнейшей реализации.

#музей #заповедник #Әзірет Сұлтан

