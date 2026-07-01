В ВКО после модернизации ввели в эксплуатацию два железнодорожных вокзала

В Восточно-Казахстанской области после завершения модернизации введены в эксплуатацию железнодорожные вокзалы Риддер и Шемонаиха. Обновление объектов проведено в рамках масштабной программы по реконструкции 124 железнодорожных вокзалов по всей стране, реализуемой по поручению Главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтранспорта.

Фото: Минтранспорта

В ходе модернизации выполнен комплекс строительно-монтажных работ: обновлены фасады и внутренние помещения зданий, инженерные сети, пассажирские платформы и прилегающая территория, установлены современное оборудование и мебель. Это позволило создать более комфортные условия для пассажиров и повысить качество обслуживания.

Железнодорожные вокзалы Риддер и Шемонаиха являются важными транспортными объектами Восточно-Казахстанской области. Их обновление способствует развитию транспортной инфраструктуры региона и повышению качества предоставляемых услуг для жителей и гостей области.

Строительно-монтажные работы выполнили ТОО «Финтек-Астана» и ТОО «QK SUNQAR». После модернизации площадь здания вокзала Риддер составляет 471 кв. м, вокзала Шемонаиха — 230 кв. м.

Всего в Восточно-Казахстанской области в рамках программы модернизируются пять железнодорожных вокзалов, два из которых — Риддер и Шемонаиха — уже открыты для пассажиров.

Работы по обновлению железнодорожных вокзалов продолжаются по всей стране. До 1 июля текущего года планируется ввести в эксплуатацию 30 модернизированных вокзалов.