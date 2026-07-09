Железнодорожный коллапс случился в Италии

С вечера 5 июля во Флоренции начали действовать масштабные ограничения на движение поездов из-за замены 140-летнего путепровода Ponte al Pino, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

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Работы затронули один из ключевых железнодорожных узлов Италии и привели к серьезным задержкам по всей стране.

По данным Итальянской железнодорожной сети (RFI), первый этап работ пройдет с 23:00 5 июля до 04:00 10 июля, второй - с 23:00 26 июля до 11:00 30 июля.

В этот период будет приостановлено движение между станциями Firenze Santa Maria Novella и Firenze Campo di Marte. Пассажиров ожидают отмены поездов, пересадки, автобусы-заменители и изменения расписания. В отдельных случаях время в пути может увеличиться до трех часов, что вкупе с 40-градусной жарой превращается в пытку.

Несмотря на то что для пассажиров организуются автобусы-заменители, ситуация вызвала хаос. Многие путешественники, заранее забронировавшие гостиницы в районе вокзала Santa Maria Novella, столкнулись с дополнительными пересадками, задержками и сложностями с тем, чтобы вовремя добраться до места проживания.

Ситуация усугубляется также тем, Флоренция является одним из главных железнодорожных узлов Италии, через который проходят маршруты между Миланом, Болоньей, Римом, Неаполем и другими городами. Поэтому ограничения неминуемо затронули не только региональные, но и скоростные и междугородние поезда.

Власти региона рекомендуют пассажирам заранее проверять расписание и учитывать возможные задержки при планировании поездок.