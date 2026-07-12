Жара до +45°C и грозы ожидаются в Казахстане 12 июля

Погода

В западных регионах возможны град и шквалистый ветер

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

С прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды. В ряде регионов прогнозируются кратковременные дожди с грозами, местами возможны град и шквалистый ветер, передает Kazpravda.kz.

По данным Казгидромета, осадки ожидаются преимущественно на большей части территории страны. В то же время на востоке, юге, юго-западе и в центральных регионах сохранится погода без осадков.

"Несмотря на прохождение атмосферных фронтов, в Казахстане сохранится сильная жара. В дневные часы температура воздуха на большей части страны составит +33…+40°C, а на юге и юго-западе столбики термометров поднимутся до +38…+45°C, что соответствует критериям сильной и очень сильной жары", - сообщили синоптики.

Высокая пожарная опасность 12 июля прогнозируется в Туркестанской, Жамбылской, Кызылординской областях, на юге области Ұлытау, в центре области Жетісу, на западе и юго-востоке Атырауской области, на юго-западе Западно-Казахстанской области, на севере, северо-востоке и в центре Мангистауской области, на юге и востоке Актюбинской области, на севере и юге Восточно-Казахстанской области, на востоке Карагандинской области, на западе, юге и востоке Акмолинской области, на западе и востоке Павлодарской области, на юге Костанайской области, а также на юго-западе и в центральной части области Абай.

Чрезвычайная пожарная опасность ожидается на севере, юге и востоке области Жетісу, на севере и юго-востоке области Абай, в центре и на юго-востоке Кызылординской области, на западе, севере, юге и в центральной части Туркестанской области, на западе и севере Жамбылской области, на севере Алматинской области, на юго-востоке Павлодарской области, на западе и севере Карагандинской области, а также на северо-западе, юго-востоке и в центральной части Восточно-Казахстанской области.

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