Cathay запустит грузовые и пассажирские рейсы в Казахстан

Транспорт

Грузовые перевозки в Астану планируется начать уже с августа, пассажирские — с января 2027 года

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Национальная авиакомпания Гонконга Cathay планирует начать выполнение регулярных грузовых и пассажирских рейсов в Казахстан. Соответствующие планы обсуждены на встрече председателя Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан Салтанат Томпиевой с региональным менеджером авиакомпании Cathay по Ближнему Востоку Оливером Коэльо, передает Kazpravda.kz.

Во время встречи представитель Cathay сообщил, что с 1 августа 2026 года авиакомпания намерена открыть регулярные грузовые рейсы в Астану с частотой до пяти рейсов в неделю. Полеты планируется выполнять на грузовых воздушных судах Boeing 747.

Кроме того, авиаперевозчик рассматривает запуск регулярного пассажирского сообщения между Гонконгом и Алматы. Предполагается, что с января 2027 года рейсы будут выполняться три раза в неделю на самолетах Airbus A330.

Председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева подтвердила готовность казахстанской стороны оказать необходимое содействие для реализации обоих проектов.

По итогам переговоров стороны договорились продолжить совместную работу по выполнению всех необходимых процедур для запуска грузовых и пассажирских перевозок, а также поддерживать тесное взаимодействие по вопросам дальнейшего развития воздушного сообщения между Казахстаном и Гонконгом.

"Открытие новых маршрутов будет способствовать укреплению торгово-экономического и туристического сотрудничества, расширению логистических возможностей и развитию деловых связей между Казахстаном и Гонконгом", - отметили в Министерстве транспорта.

Cathay является национальной авиакомпанией Гонконга и входит в число крупнейших международных авиаперевозчиков Азии. Вместе с дочерними подразделениями перевозчик эксплуатирует около 237 воздушных судов и выполняет пассажирские рейсы более чем по 100 направлениям. Грузовое подразделение Cathay Cargo обслуживает 41 направление и ежегодно перевозит свыше 1,67 млн тонн грузов, являясь одним из ведущих мировых операторов в сфере авиагрузовых перевозок.

#Китай #транспорт #авиасообщения

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