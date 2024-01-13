Air Astana выйдет на IPO в 2024 году

Авиакомпания объявила о намерении рассмотреть возможность проведения первичного публичного предложения, передает Kazpravda.kz
«Акционерное общество «Эйр Астана» и вместе со своей дочерней компанией «Группа «Эйр Астана»), крупнейшая группа авиакомпаний в регионах Центральной Азии и Кавказа по доле рынка, объявляет о своем намерении опубликовать регистрационный документ и о рассмотрении возможности проведения первичного публичного предложения своих ГДР и одновременного предложения в Казахстане акций и ГДР», – говорится в сообщении Air Astana.
Ожидается, что предложение будет включать продажу акций и ГДР, принадлежащих BAE Systems (Kazakhstan) Limited и Акционерному обществу «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», а также продажу компанией вновь выпущенных акций и ГДР.