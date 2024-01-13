Air Astana выйдет на IPO в 2024 году

«Акционерное общество «Эйр Астана» и вместе со своей дочерней компанией «Группа «Эйр Астана»), крупнейшая группа авиакомпаний в регионах Центральной Азии и Кавказа по доле рынка, объявляет о своем намерении опубликовать регистрационный документ и о рассмотрении возможности проведения первичного публичного предложения своих ГДР и одновременного предложения в Казахстане акций и ГДР», – говорится в сообщении Air Astana.