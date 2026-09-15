Торговый оборот регулируемого крипторынка вырос до $10,58 млрд в 2025 году

Экономика

В Казахстане сегодня работают 76 лицензированных майнеров и 5 аккредитованных майнинговых пулов, в реестр внесено порядка 470 тыс. единиц оборудования, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Созданная система регулирования позволяет контролировать производственные показатели отрасли, обеспечивать ее прозрачность и поступление налогов в бюджет. Об этом на заседании Правительства доложил вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Гиззат Байтурсынов.

По его словам, через майнинговые пулы государство получает регулярную отчетность о добываемых цифровых активах и фактически видит результаты деятельности отрасли. Параллельно через Международный финансовый центр «Астана» сформирован регулируемый контур деятельности криптобирж.

Налоговые поступления от отрасли демонстрируют положительную динамику. В 2023 году в бюджет поступило 9 млрд теңге, в 2024 году – 9,9 млрд теңге, в 2025 году – 22,4 млрд теңге.

«Аналогичная динамика наблюдается и в регулируемом сегменте криптобирж. В 2022 году совместно с МФЦА и финансовыми регуляторами был запущен пилот по регулированию деятельности криптобирж. В дальнейшем на его основе сформирована полноценная среда для их лицензирования и работы в МФЦА. В результате торговый оборот регулируемого крипторынка вырос с $320 млн в 2023 году до $10,58 млрд в 2025 году. За этот же период количество пользователей увеличилось с 53 тыс. до 215 тыс. человек», — сказал Гиззат Байтурсынов.

Отмечено, что рост показателей свидетельствует о том, что при создании понятных и прозрачных правил регулируемый рынок способен быстро масштабироваться. Следующим этапом станет дальнейшее совершенствование законодательства в сфере цифровых активов и развитие регулируемой цифровой финансовой инфраструктуры.

#Казахстан #рынок #торговля #криптовалюта

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