Академики выступают за развитие собственного фармпроизводства

фото пресс-службы акимата Карагандинской области

Его участники – именитые ученые и врачи – не скрывали, что сегодня в сфере здравоохранения много проблем. Это и нехватка специалистов, особенно на селе, и низкая доступность высокотехнологичных методов диагностики, и зависимость от импортных лекарств. Их нужно решать, привлекая научное сообщество и используя новые технологии.

– Мы видим свою задачу в том, чтобы помочь Минздраву в поиске научных решений существующих проблем, – подчеркнул президент Национальной академии наук РК Ахылбек Куришбаев. – Прежде всего, нужно обеспечить равный доступ к медицинским услугам всех слоев населения. Нерешенность этой проблемы сегодня ускоряет процесс миграции сельских жителей в города.

Ахылбек Куришбаев убежден, что необходимо улучшать финансирование медицинской отрасли. Он не дал оценку действующей системе ОСМС. Однако добавил, что нужна трансформация, особенно на фоне приписок и прочих нарушений, которые допускают медорганизации в погоне за деньгами из фонда медстрахования.

Еще одна проблема, к решению которой ученые могут непосредственно приложить свои знания, – это создание отечественных лекарств и их внедрение в производство. Ведь не секрет, что большинство препаратов в наших аптеках импортные. Цены на них постоянно растут, а госорганы с этим ничего поделать не могут.

К слову, регион занимает лидирующую позицию в отечест­венной фармацевтике. Здесь находятся два крупных предприятия – научно-производственный холдинг «Фитохимия» и Карагандинский фармацевтический комплекс. Первый разрабатывает оригинальные препараты из растительного сырья, а второй их выпускает. КФК производит более десятка лекарств, которые в Казахстане применяют для лечения онкологических заболеваний, диабета, гемофилии и рассеянного склероза.

– На 25-й Международной научной конференции, прошедшей в сентябре в Италии, было принято решение о передаче Международного центра по химии лекарственных веществ из Европы в Караганду, – с гордостью заявил на заседании президиума Национальной академии наук аким области Ермаганбет Булекпаев. – Это признание достижений наших фитохимиков. Открытие центра в Караганде будет способствовать трансферу передовых технологий и привлечению инвестиций в отечественное фармацевтическое производство.

В заседании участвовала председатель правления Национального центра общественного здравоохранения Айжан Есмагамбетова. Она напомнила о пережитой пандемии коронавирусной инфекции и добавила, что, по прогнозам научного сообщества, человечество ждет новая эпидемия. Какой вирус ее вызовет и насколько серьезными будут последствия, предсказать сложно. Однако отечественной системе здравоохранения нужно готовиться к этому.

Ученые акцентировали внимание на внедрении новых технологий и использовании в медицине искусственного интеллекта. Надо сказать, что в Карагандинской области на этот счет есть некоторые наработки. В частности, в 49 больницах региона внедрена PACS-система, которая с помощью искусственного интеллекта интерпретирует результаты УЗИ, компьютерной и магнитно-резонансной томографии. За пять лет он помог расшифровать результаты около 3 млн радиологических исследований. Это существенно облегчило работу врачей и поз­волило с большей точностью ставить диагнозы.

– Сегодня искусственный интеллект активно внедряется в мировой медицине, – отметил академик Национальной академии наук Вячеслав Локшин. – ИИ-ассистенты и чат-боты могут предоставлять пациентам медицинскую информацию, снижая нагрузку на персонал. Искусственный интеллект ускоряет процесс разработки новых лекарств, анализируя химические соединения и прогнозируя их эффективность. Если раньше десятилетия уходили на поиск молекулы, то сегодня смарт-технологии позволяют сократить срок примерно в десять раз. Искусственный интеллект помогает организовывать и анализировать электронные медицинские записи. Ведь сегодня врач тратит больше времени на внесение информации в базу данных, чем на опрос пациента.

Подводя итоги, президент НАН РК Ахылбек Куришбаев сказал, что будет создана специальная «дорожная карта». В нее включат те проблемы сферы здравоохранения и рекомендации по их решению, которые озвучили участники выездного заседания в Караганде.