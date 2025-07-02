С 2020 года в Казахстане работает система обязательного социального медицинского страхования. Многие ошибочно полагают, что без статуса застрахованного в поликлинике их не примут. Однако есть еще один пакет медицинской помощи, который гарантирован государством. Корреспондент Kazpravda.kz выяснила в Фонде социального медицинского страхования, какие медуслуги доступны по ГОБМП

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как рассказала заместитель председателя правления ФСМС Индира Саркенова, на 2025 год планом закупа на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи предусмотрено 1,63 трлн тенге. Всего на финансирование медицинских услуг выделено 2,96 трлн тенге, где оставшиеся 1,33 трлн тенге – в пакете ОСМС.

«Гарантированный объем бесплатной медицинской помощи предоставляется за счет бюджетных средств. На ГОБМП могут рассчитывать граждане Республики Казахстан, кандасы, беженцы, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории РК и имеющие вид на жительство. Что касается иностранцев и лиц без гражданства, временно пребывающих в РК, а также лиц, ищущих убежища, они имеют право на получение ГОБМП при заболеваниях, представляющих опасность для окружающих», – разъяснила Индира Саркенова.

Ниже приведен перечень медицинских услуг, входящих в ГОБМП, с пояснениями Фонда.

1) Скорая медицинская помощь.

Независимо от того, застрахован пациент или нет, он может вызвать бригаду скорой помощи. Сюда также относятся услуги санитарной авиации в определенных случаях: если нет необходимых специалистов или медизделий по месту нахождения пациента; если нужно доставить специалистов вторичного и третичного уровней оказания медпомощи к месту назначения; если нужно транспортировать больного в медицинские организации вторичного и третичного уровней оказания медпомощи, если оказание медпомощи по месту нахождения пациента невозможно или неэффективно; при транспортировке органов или тканей для последующей трансплантации.

2) Первичная медико-санитарная помощь.

Сюда относятся прием участкового врача (ВОПа, терапевта, педиатра, медсестры), диагностика, лечение и управление наиболее распространенными заболеваниями в поликлинике по месту прикрепления. Входят профилактические осмотры целевых групп населения (детей и взрослых), иммунизация. В рамках ГОБМП также проводится раннее выявление и мониторинг поведенческих факторов риска заболеваний, формирование и пропаганда здорового образа жизни. На уровне поликлиник обеспечиваются и мероприятия по охране репродуктивного здоровья, наблюдение за беременными и родильницами в послеродовом периоде. Кроме того, сюда входят санитарно-противоэпидемические и санитарно-профилактические мероприятия в очагах инфекционных заболеваний.

3) Специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях.

Сейчас по ГОБМП проводится профилактика и диагностика ВИЧ-инфекции и туберкулеза, диагностика и лечение при социально значимых и хронических заболеваниях, медуслуги при травмах, отравлениях или других неотложных состояниях. Как вы знаете, недавно были приняты изменения по пакетам, и с 2026 года планируется оказание бесплатной консультативно-диагностическую помощь при подозрении на весь перечень социально значимых заболеваний (тогда как сейчас в рамках ГОБМП проводится диагностика только при ВИЧ-инфекции и туберкулезе, а диагностика остальных 11 СЗЗ – в системе ОСМС). Также в ГОБМП переходят онкоскрининги и скрининги на раннее выявление артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, глаукомы, сахарного диабета, вирусных гепатитов В и С и других заболеваний, определяемых МЗ РК.

4) Специализированная медицинская помощь в стационарозамещающих условиях.

Это услуги дневного стационара, которые в рамках ГОБМП оказываются лицам с социально значимыми и хроническими заболеваниями. С 2026 года в ГОБМП эти услуги будут оказываться при 8 социально значимых заболеваниях, остальные 5 перейдут в пакет ОСМС. При этом пациенты с данными диагнозами в основном являются застрахованными ввиду наличия инвалидности, поэтому изменения на доступности к медпомощи не повлияют.

5) Специализированная медицинская помощь в стационарных условиях.

По ГОБМП в стационар могут госпитализировать при необходимости проведения экстренного лечения. Кроме того, незастрахованные граждане, которые нуждаются в экстренной госпитализации, проходят лечение и диагностику в приемном отделении стационара по ГОБМП. Также доступна плановая госпитализация при социально значимых и орфанных заболеваниях. Помимо этого, в стационары изолируют лиц, контактировавших с больным инфекционным или паразитарным заболеванием, представляющим опасность для окружающих (по перечню болезней). Также предусмотрена госпитализация лиц с подозрением или с установленным инфекционным либо паразитарным заболеванием.

6) Медицинская реабилитация.

В целом медицинская реабилитации проводится по ОСМС, но для больных туберкулезом она оказывается по ГОБМП.

Также в ГОБМП входят:

7) паллиативная медицинская помощь по перечню заболеваний, определяемому уполномоченным органом;

8) обеспечение препаратами крови и ее компонентами;

9) патологоанатомическая диагностика;

10) подготовка посмертного донора к изъятию органов или тканей, изъятие, консервация, заготовка, хранение, транспортировка органов и тканей для трансплантации.

Пациентам также доступно льготное амбулаторное обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями при определенных хронических заболеваниях, указанных в перечне МЗ РК.

Напомним, гражданам доступны эти медицинские услуги, независимо от статуса в ОСМС. Если же вы столкнулись с неправомерными отказами в медпомощи, стоит обратиться в Службу поддержки пациента, которые есть в каждой поликлинике и больнице. Там помогут решить вопрос на месте. В случае отсутствия понимания со стороны медорганизации, можно направить обращение в Фонд социального медицинского страхования.