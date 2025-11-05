Мажилисмен - о новой казахстанской идеологии

депутат Мажилиса, председатель партии Respublica Айдарбек Ходжаназаров

Сегодня Глава государства утвердил стратегический документ «Основные принципы, ценности и направления внутренней политики РК», который станет базой для нового формата взаимодействия государства и общества.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Впервые вся идеологическая работа внутри страны получает единую систему координат – от ценностей до практических механизмов. Инициатива о подготовке такого документа была предложена на заседании Национального Курултая, что подчёркивает её общественно-консолидирующий характер.

В документе прослеживается чёткая логика идеологической работы: от ценностей и принципов – к практическим механизмам реализации. Особенно важно, что акцент сделан на формировании прогрессивного общества, воспитании ответственного гражданина и поддержке созидательных инициатив.

Как руководитель партии бизнеса особенно важными для делового климата страны считаю три момента:

Первое - акцент на принципе «Закон и порядок». Для бизнеса предсказуемость правовой среды и равенство перед законом - это фундамент долгосрочного планирования. Когда правила игры едины для всех, предприниматели могут сосредоточиться на развитии своего дела, а не на преодолении административных барьеров.

Второе - концепция «Слышащего государства» открывает реальные возможности для конструктивного диалога между властью и бизнесом. Цифровые платформы обращений, экспертные площадки - всё это инструменты, которые мы готовы активно использовать для улучшения предпринимательской экосистемы.

Третье - ценности «Созидание и новаторство» полностью созвучны духу предпринимательства. Инновации, технологическое развитие, цифровизация - именно на этом должна строиться конкурентоспособная экономика. 

Отдельно отмечу включение в общенациональные символы знака «Қазақстанда жасалған». Мы системно поднимаем вопросы поддержки отечественных производителей, и такой шаг на национальном уровне станет важным стимулом для формирования культуры выбора казахстанского продукта.

Участие в реализации будем принимать все мы. И именно объединение вокруг общих ценностей сделает нас ближе к сильному, успешному и Справедливому Казахстану. 

