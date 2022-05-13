Акчулаков: Казахстан рассматривает различные технологии по строительству АЭС

Министр энергетики Болат Акчулаков рассказал, когда могут быть завершены работы по изучению геологии, природных ресурсов, климатических условий локации под АЭС в Казахстане, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Я буквально недавно говорил, что это занимает не один день, эта работа продлится до конца года, минимум», - сказал Болат Акчулаков в кулуарах нефтегазового форума.

При этом он отметил, что параллельно правительство изучает различные технологии по строительству такой станции.

«Мы же не говорим, что с Россией собираемся эту станцию строить. Мы говорим, что сначала изучим то, что касается геологии, природных ресурсов, климатических условий и параллельно рассматриваем вопросы технологий – мы смотрим все доступные, самые безопасные и апробированные технологии. Почему очень много говорят о российских, потому что российские технологии, наверное, по наработке реактора часов самые передовые считаются, и по опыту работ и стандартам безопасности тоже, также как и французские и американские реакторы. Сейчас неплохие решения есть Южной Кореи, Китай сильно развивается в этом плане. Поэтому выбор технологий - это тоже процесс, мы должны понять для себя, какая нам технология нужна», - резюмировал Болат Акчулаков.