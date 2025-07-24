Аким города Алматы Дархан Сатыбалды провел выездное совещание в Жетысуском районе с участием представителей районной администрации, профильных управлений, коммунальных служб и подведомственных организаций, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Алматы

Фото: акимат Алматы

Проблема стихийной торговли вдоль Северного кольца стала одним из ключевых вопросов совещания. Наибольшее количество несанкционированных точек выявлено на шоссе Северное кольцо и ул. Жумабаева.

Как отметили представители районной полиции, с начала текущего года по данному факту составлено 756 административных протоколов на сумму 4 млн тенге. Рейдовые мероприятия в этом направлении продолжаются.

В ходе совещания также был поднят вопрос противопожарной безопасности на рынках вдоль Северного кольца, где с ноября 2022 года зафиксировано несколько возгораний. Причинами стали короткие замыкания, отсутствие базовых средств пожаротушения, и, возможно, преднамеренный поджог. Представители ДЧС сообщили, что владельцам объектов регулярно вручаются уведомления, а материалы по нарушениям передаются в суд.

«Если ситуация не меняется, отсутствуют результаты, то должны приниматься более жесткие меры», - отметил аким Алматы, обращаясь к представителям ДЧС.

В ходе совещания также были освещены вопросы строительства инженерных сетей, передачи их на баланс города, проведения дорожных работ, а также качества проектов, реализуемых в рамках программы «Бюджет народного участия». Отдельно рассмотрено состояние объектов здравоохранения и образования в Жетысуском районе.

В завершение совещания аким Дархан Сатыбалды акцентировал внимание на необходимости оперативного завершения всех начатых работ.

«Основное – это свет, вода, газ, то, что каждый человек должен получать ежедневно. Поэтому работа ни по одному проекту не должна затягиваться. Запланировали - доведите до конца. Все проекты должны быть завершены до 1 сентября», - подчеркнул Дархан Сатыбалды.

В рамках выездного совещания аким города Алматы провёл личный приём жителей Жетысуского района. В ходе встречи были рассмотрены обращения по реализации Программы реновации жилищного фонда, земельным вопросам, а также касательно подключения частного сектора по ул. Уссурийская к центральной канализации. Жителям даны разъяснения, и по всем обращениям определены дальнейшие действия и сроки исполнения.