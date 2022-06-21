Аким области Абай рассказал о планах развития региона

Планы на будущее

Аким области Абай Нурлан Уранхаев поделился с журналистами планами развития региона. При этом глава области отметил, что быстрых изменений ждать не стоит, однако со временем жизнь горожан однозначно изменится.

– Вопросов накопилось много. Будем вместе работать. Ни у кого не должно быть никаких иллюзий, что все моментально поменяется. Еще раз хочу сказать, что быстро все не решится, но работать будем максимально быстро. От горожан и жителей региона жду обратной связи. В соцсетях мы открыли страницы – пишите все идеи и предложения. Обязательно будет обратная связь. Все, что мы сможем, обязательно сделаем. Могу гарантировать одно: жизнь горожан улучшится, нужно только немного подождать. Будем вести совместную работу, – сказал Нурлан Уранхаев.

Одной из главных аким считает проблему теплоснабжения Семея. В частности, на протяжении последних лет ТЭЦ-1 находится в неустойчивом финансовом положении: ежегодно складывается тарифный дефицит, который оказывает отрицательное влияние на финансовый результат предприятия, что приводит к его убыточной деятельности, а также к росту кредиторской задолженности.

Для подготовки к предстоящему отопительному сезону на реконструкцию и текущий ремонт ТЭЦ выделено 3,806 млрд тенге, в том числе на реконструкцию двух котельных на сумму 2,002 млн тенге

На 630,6 млн тенге будет проведен текущий ремонт на 14 теплоисточниках. За счет собственных средств, предусмотренных в тарифе, запланировано приобретение оборудования и материалов для текущего ремонта теплоисточников и теплосетей в сумме 594,3 млн тенге. Ожидается, что по итогам ремонтных работ повысится надежность котельных. На котельной РК-1 готова к запуску турбина, за счет которой предприятие сможет вырабатывать собственную электроэнергию. Между котельными «103» и «Центр» установили перемычку, провели ревизию. По всему предприятию поставили 250 камер и вывели на ТЭЦ.

Аким области пообещал взять имеющиеся вопросы на контроль и поручил провести качественную подготовку к предстоящему отопительному сезону.

– Я побывал на объектах. Конечно, есть проблемы, которые накапливались не один год. Например, проблема теплоснабжения. В настоящее время работа в этом плане ведется, бюджета достаточно. Сегодня на ТЭЦ-1 поднимался вопрос установки фильтров на котлы. Он еще будет обсуждаться со специалистами. До начала отопительного сезона вопрос с работами на котельных теплоисточников будет завершен, я возьму это на свой контроль. Строительство ТЭЦ на правом берегу уже начиналось в 2007 году. Деньги были выделены в размере 5 миллиардов тенге, но строительство было остановлено. Я думаю, что завершение строительства ТЭЦ-3 – это наша первоочередная задача, – рассказал Нурлан Уранхаев.

В ходе поездки аким области ознакомился с работой учреждений образования, педагогического колледжа им. Мухтара Ауэзова и встретился с жителями района «Мелькомбинат».