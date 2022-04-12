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Общество
Аким Петропавловска прокомментировал голосование в Сети за переименование города
Аким Петропавловска Булат Жумабеков прокомментировал запущенную в Сети петицию по переименованию центра Северо-Казахстанской области в Кызылжар, сообщает Kazpravda.kz.
 
"Уважаемые жители города. Я заметил, что в социальных сетях идут дискуссии сторонников и противников онлайн-петиции о переименовании города Петропавловск. Хочу сказать, что данная петиция создана частным лицом на негосударственном сайте. Государственные органы какого-либо отношения к данной инициативе не имеют.
 
Хочу официально заявить, что на повестке акимата города вопрос о переименовании не стоит. Даже в случае, если этот вопрос возникнет, его рассмотрение будет происходить в соответствии с действующим законодательством страны в области ономастики с учетом мнения населения, проживающего в нашем городе.
 
Поэтому хочу призвать граждан к взаимоуважению и напомнить об ответственности при комментировании в социальных сетях.
 
«В Новом Казахстане мы должны неизменно следовать принципу «разные взгляды, но единая нация» - сказал Президент страны Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана. Уверен, что жители нашего города солидарны с нашим Президентом, и мы всегда будем проявлять высокую культуру диалога и компромисса в отношении друг к другу", - написал градоначальник в Facebook.
 
Стоит отметить, что на данный момент петицию по переименованию Петропавловска в Кызылжар, а Павлодар - в Ертыс, поддержали 29,5 тыс. человек.

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