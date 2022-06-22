Аким Петропавловска ушел в отставку

Аким города Петропавловска Булат Жумабеков в своем аккаунте в Facebook объявил о решении уйти в отставку, сообщает Kazpravda.kz.

«Уважаемые горожане! Сегодня мной принято решение уйти в отставку.

За три года мы совместными усилиями прошли многие испытания: карантин, закрытие города, январские события, большое количество вопросов по ЖКХ и строительству. Вся команда городского акимата в эти периоды показала себя с профессиональной стороны», – написал Жумабеков.

Отдельные слова благодарности он выразил коллегам, коммунальным предприятиям, предпринимателям, председателям КСК/ОСИ, депутатам, членам общественного совета, представителям СМИ, сотрудникам правоохранительных органов, здравоохранения и образования, также всем активистам за совместную работу.