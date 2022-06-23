Аким Жезказгана покинул свой пост

По информации городского акимата, Кайрат Абсаттаров покинул пост акима в связи с переходом на другую работу, сообщает Kazpravda.kz.

Аким Улытауской области Берик Абдыгалиулы и его коллеги выразили благодарность Абсаттарову за работу.

Кайрат Бектаевич Абсаттаров родился 21 июня 1966 года в городе Жезказган. Имеет три высших образования: в 1990 году окончил Карагандинский политехнический институт, в 1998 году - Жезказганский университет им.О.А. Байконурова, в 2018году- Национальный исследовательский технический университет «МИСиС» в г. Москва. По квалификации: «инженер механик», «экономист», «мастер делового администрирования».

08.1990-09.1992 - мастер участка Автотранспортного предприятия Жезказганского производственного объединения автомобильного транспорта;

10.1992-04.1996 - заместитель директора по производству Областного предприятия «Автомотосервис и торговля» г. Жезказган;

04.1996-07.1997 - консультант аппарата акима Жезказганской области;

01.1998-10.2001 - главный специалист, начальник отдела департамента стратегического планирования и контроля Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, г. Астана;

10.2001-09.2002 - главный эксперт Секретариата Совета безопасности Республики Казахстан, г. Астана;

09.2002-11.2003 - главный эксперт Отдела внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан, г.Астана;

11.2003-02.2004 - директор департамента государственного надзора и лицензирования Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи, г. Астана;

02.2004-05.2006 - заместитель директора департамента АО «Национальные информационные технологии», г. Астана;

05.2006-10.2006 - директор департамента финансово- экономического анализа и административной работы Агентства Республики Казахстан по информатизации и связи, г. Астана;

10.2006-03.2010 - главный административный директор АО «Казахтелеком», г.Астана;

03.2010-02.2012 - ответственный секретарь Министерства связи и информации Республики Казахстана, г. Астана;

02.2012-03.2013 - вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, г. Астана;

03.2013-10.2013 - председатель Комитета транспортного контроля Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, г. Астана;

10.2013-06.2014 - вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;

06.2014-09.2015 - заведующий Отделом регионального развития Канцелярии Премьер-Министра РК;

09.2015-01.2018 - главный директор по обеспечению бизнеса - член правления АО «НАК Казатомпром»;

04.2018-08.2020 - Первый заместитель председателя правления - член правления НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»;

Распоряжением акима Карагандинской области № 115-лс от 14 августа 2020 года Абсаттаров Кайрат Бектаевич был назначен акимом города Жезказган.