Акима Шымкента вновь заметили разъезжающим на велосипеде

Акима Шымкента Габидуллу Абдрахимова вновь сфотографировали во время езды на велосипеде, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на otyrar.kz
.
Как пишет издание, вопреки заявлениям отдельных горожан о пиаре и о том, что градоначальника сопровождают служебные автомобили, ничего этого не происходит.
Такие высказывания пользователи соцсетей публиковали после появления первого снимка, на котором Габидулла Абдрахимов едет по городу на велобайке.
"И практически ежедневное его появление на городских улицах верхом на велике пиаром точно не назовешь. Правда, когда остальные сотрудники городского акимата последуют примеру своего шефа, неизвестно", – указывается в материале.
Габидулла Абдрахимов активно продвигает проект создания сети велодорожек в Шымкенте. Пользователи Интернета его идею всячески поддерживают: веселыми шутками, демотиваторами, советами и бурным обсуждением.