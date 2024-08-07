Акимат Астаны выделил 900 грантов в столичные ВУЗы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

ВУЗы столицы ведут прием документов от абитуриентов высших учебных заведений на конкурс по присуждению государственного образовательного гранта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на городской акимат

Документы принимаются с 5 по 10 августа 2024 года. Образовательные гранты акима Астаны были размещены в восьми вузах страны. Со списком учебных заведений можно ознакомиться здесь.

Документы для участия в конкурсе на получение государственного образовательного гранта акимата города Астаны необходимо подавать в университете.

В акимате напомнили, что согласно правилам, за счет средств МИО гражданами РК, поступающими на основании образовательного заказа, заключается договор о работе не менее 3 лет в соответствующей области или городах республиканского значения.

Отмечается, что к обучению будут допущены лица, сдавшие ЕНТ для участия в конкурсе на присуждение образовательного гранта для получения высшего образования за счет средств местного бюджета и набравшие не менее 75 баллов в области «Педагогических наук».