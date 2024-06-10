Акиматам поручили взять на жесткий контроль работу СПК

Правительство, Сельское хозяйство, Экономика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

За Астаной, Алматы и Шымкентом закрепят крупных поставщиков овощей

Фото: пресс-служба правительства РК

Ценовую ситуацию в регионах рассмотрели на совещании под председательством вице-премьера Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Так, первая неделя июня отмечена снижением среднего индекса цен на социальные продукты питания на 0,1%.

По данным Комитета торговли, за неделю цены снизились на 10 видов товаров и овощей: рис, гречку, подсолнечное масло, творог, муку 1 сорта, куриные яйца, рожки, морковь, лук и капусту. На картофель цена выросла на 4,4%. Самый высокий рост цен на этот овощ отмечен в Астане, Алматы, области Ұлытау, Мангистауской, Актюбинской, Северо-Казахстанской и Жамбылской областях.

Как отметил председатель Комитета торговли Айдар Абилдабеков, цены на свежий урожай с поля сейчас нестабильные и меняются каждый день. Сгладить ценовые колебания может своевременное заключение акиматами форвардных контрактов на ранний урожай.

Отдельное внимание было уделено ситуации с поставками социальных продуктов в Алматы. Этот город является первым в топе регионов, оказывающих наибольшее влияние на формирование индекса продовольственной инфляции в целом по стране. Следом идут Астана и Шымкент.

У Алматы недостаточно прямых поставщиков овощей, чтобы насытить рынки города продукцией по стабильным ценам. В этой связи Серик Жумангарин поставил перед Министерством сельского хозяйства задачу закрепить за тремя городами республиканского значения гарантирующих поставщиков овощей с близлежащих областей. СПК должны обеспечить гарантии бесперебойных поставок.

По итогам совещания вице-премьер поручил акиматам взять на жесткий контроль работу СПК по вопросам стабилизации цен. В частности, для обеспечения казахстанцев овощами по стабильным ценам в межсезонье 2025 года до 1 августа 2024 года профинансировать сельхозтоваропроизводителей под закупку урожая.

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