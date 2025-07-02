В Минсельхозе опровергли рассылку о продаже зараженного мяса на рынке Астаны

Сельское хозяйство
133
Дана Аменова
корреспондент

В мессенджерах распространилась ложная информация о том, что в столицу привезли опасную продукцию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Многие казахстанцы обеспокоились после сообщений о вспышке сибирской язвы среди крупного рогатого скота в Акмолинской области и заражённом мясе, привезенном на продажу в Астану, сообщает Kazpravda.kz 

В Минсельхозе прокомментировали сложившуюся ситуацию и поспешили успокоить население. 

«В связи с распространением в мессенджерах и социальных сетях недостоверной информации о якобы завозе в Астану заражённого мяса и вспышке сибирской язвы на мясном рынке «Әлем», Комитет ветеринарного контроля и надзора официально заявляет: эти сведения не подтверждаются. На сегодня ни в Астане, ни на рынках столицы, включая рынок «Әлем», не зафиксировано фактов поступления или реализации заражённой продукции. Все поставки проходят обязательную ветеринарно-санитарную проверку – поводов для беспокойства нет», – говорится в публикации.

Кроме того, в Атбасарском районе Акмолинской области, где ранее регистрировались единичные случаи заболевания среди животных, уже завершена комплексная дезинфекция. Потенциально опасная продукция изъята и утилизирована в полном соответствии с санитарными нормами. Жители проходят медосмотр.

В ведомстве призвали граждан доверять только официальным источникам – Минсельхозу и Комитету ветеринарного контроля и надзора. Там же напомнили, что распространение ложной информации влечёт ответственность в соответствии с законодательством РК.

#Астана #рынок #продажа #Минсельхоз #сибирская язва

Популярное

Все
Южнокорейский бизнес расширяет присутствие в Казахстане
«Астана» не смогла уйти в отрыв
«Мағжан оқулары-2025» вновь собрал талантливую молодежь
В Актау прошел фестиваль, объединивший мастеров тюркского мира
Права восстановлены, долги возвращены
Туркестан – символ единства и культурного диалога
Молодежь идет на производство
Казахстанцы из категории NEET пополнили ряды начинающих предпринимателей
«Самғау» возродился
Качество жизни начинается с базовых вещей
Послание Конституционного Суда Республики Казахстан «О состоянии конституционной законности в Республике Казахстан»
Когда отходы становятся ресурсом
В Зеренде открыли современную ДЮСШ
Чтобы жизнь удалась на все 100!
Там, где дружба, нет буллинга
Открытие в Астане посольства Молдовы – новый этап в развитии отношений
Голос гражданского общества
Необходимы современные подходы и сберегающие технологии
Канал Найман забетонировали
Все работы хороши!
В Павлодаре выявлены грубые нарушения в работе филиала Национального центра экспертизы
На краю пропасти: как остановить человека от последнего шага
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области за год
Очередной циклон с дождями и грозами надвигается на Казахстан
Из Рабочего поселка – в Париж
Когда региональная сила становится мировым аргументом
Очередной циклон надвигается на Казахстан
К 1 января 2026 года Минтруда пересмотрит размер минимальной заработной платы
Введена в строй новая подстанция
55 млн сеянцев высадили в лесном фонде Костанайской области за 4 года
В Казахстане стремительно растет интерес к исламским финансовым инструментам
В столице открылась фотовыставка «Моя Астана: от прошлого к будущему»
Fortebank покупает Home Credit Bank
Каждый закон, принятый в Мажилисе, разработан при активном участии фракции AMANAT
Завод по выпуску хлопьев и круп строят в СКО
Глава государства дал старт XI международному военно-патриотическому сбору молодежи «Айбын»
Овощеводство: зачем отрасли нужна глубокая переработка?
Проект «Әділ қоғам» презентовал Антикор
Токаев посетит Минск
Реформу надо завершить
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
День столицы: сколько дней отдохнут казахстанцы в начале июля
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Назначен новый министр обороны Казахстана
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Закон и Порядок – основа созидания Справедливого Казахстана
В Атырауской области начался прием заявок на льготную ипотеку для медиков
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
Новый завод открыли в Атырау
Алматинцев предупредили о неспокойной ночи
Годовая мощность ветряной станции в Жезказгане составит 330 млн кВт·час
В Приаралье появится сеть метановых автозаправок
Новый рекреационный парк открыли в Сатпаеве
В Жезказгане построят современный Дворец школьников
Закон Республики Казахстан
В Уральске реконструируют набережную
Главе государства показали пассажирский вагон казахстанского производства

Читайте также

Казахстан экспортировал 9 млн тонн зерна нового урожая
До старта сельхозпереписи в Казахстане остался ровно месяц
Три молочно-товарные фермы построили в Костанайской области…
Завод по выпуску хлопьев и круп строят в СКО

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]