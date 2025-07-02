В мессенджерах распространилась ложная информация о том, что в столицу привезли опасную продукцию

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Многие казахстанцы обеспокоились после сообщений о вспышке сибирской язвы среди крупного рогатого скота в Акмолинской области и заражённом мясе, привезенном на продажу в Астану, сообщает Kazpravda.kz

В Минсельхозе прокомментировали сложившуюся ситуацию и поспешили успокоить население.

«В связи с распространением в мессенджерах и социальных сетях недостоверной информации о якобы завозе в Астану заражённого мяса и вспышке сибирской язвы на мясном рынке «Әлем», Комитет ветеринарного контроля и надзора официально заявляет: эти сведения не подтверждаются. На сегодня ни в Астане, ни на рынках столицы, включая рынок «Әлем», не зафиксировано фактов поступления или реализации заражённой продукции. Все поставки проходят обязательную ветеринарно-санитарную проверку – поводов для беспокойства нет», – говорится в публикации.

Кроме того, в Атбасарском районе Акмолинской области, где ранее регистрировались единичные случаи заболевания среди животных, уже завершена комплексная дезинфекция. Потенциально опасная продукция изъята и утилизирована в полном соответствии с санитарными нормами. Жители проходят медосмотр.

В ведомстве призвали граждан доверять только официальным источникам – Минсельхозу и Комитету ветеринарного контроля и надзора. Там же напомнили, что распространение ложной информации влечёт ответственность в соответствии с законодательством РК.