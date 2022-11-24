Акимы больше не занимают должности в партии "AMANAT"

Акимы всех уровней больше не являются председателями областных, городских и районных филиалов «AMANAT», а также не входят в составы Бюро Политических советов и Политических советов соответствующих филиалов партии.

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В региональных и территориальных филиалах «AMANAT» состоялись партийные конференции. На повестке были рассмотрены итоги работы филиалов за 10 месяцев, а также вопрос об освобождении акимов от занимаемой должности председателей филиалов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии.

Как известно, в марте текущего года в своем Послании народу Казахстана глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости законодательно запретить акимам и их заместителям занимать должности в филиалах партий. Соответствующие поправки в законодательные акты были приняты в начале ноября.

По итогам конференций акимы всех уровней больше не являются председателями областных, городских и районных филиалов «AMANAT», а также не входят в составы Бюро Политических советов и Политических советов соответствующих филиалов партии.

«Данные меры являются логичным продолжением реализации курса политических реформ, объявленных президентом страны Касым-Жомартом Токаевым. Уверены, что это даст импульс партийной конкуренции, что особенно актуально в свете предстоящих выборов в Мажилис и маслихаты всех уровней», - подчеркнул Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов.