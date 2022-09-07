Акмолинец забил знакомого кувалдой и залил тело бетоном

В Акмолинской области мужчина признался в убийстве 5-летней давности, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

3 сентября 53-летний житель Атбасара явился с повинной в отдел полиции Атбасарского РОП.

Мужчина признался, что в июле 2017 года в селе Талапкер в ходе словесного конфликта убил 49-летнего знакомого. После залил тело бетоном в строящемся доме, в котором они оба работали.

Акмолинец показал место захоронения трупа. Останки погибшего были найдены в ходе следственных действий.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти человека. Кроме того, с места происшествия изъято вещественное доказательство – кувалда.

По данному факту ведется досудебное расследование по уголовной статье «Убийство». Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.