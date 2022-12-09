Акмолинка собирала через соцсети деньги на лечение вымышленному ребенку

После публикации объявления в Instagram и поступления денег, стало известно, что жительница Щучинска предоставила о себе недостоверную информацию и детей она не имеет.

Фото: Kazpravda.kz

Сотрудники управления криминальной полиции ДП Акмолинской области раскрыли преступление по заявлению 35-летней алматинки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По показаниям заявительницы, к ней, как к известному блогеру, обратилась жительница Акмолинской области с просьбой разместить объявление на её аккаунте. Женщина пояснила, что нуждается в финансовых средствах для лечения ребенка и предоставила номер банковской карты.

После публикации объявления в Instagram и поступления денег, стало известно, что жительница Щучинска предоставила о себе недостоверную информацию и детей она не имеет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена подозреваемая, ею оказалась 22-летняя жительница города.

В настоящее время досудебное расследование по данному факту завершено, уголовное дело по ч.3 ст. 190 УК РК "Мошенничество" направлено в суд.

"Чтобы не попасться на уловки мошенников и не отдать свои средства злоумышленникам, необходимо убедиться в реальности объявления и получить максимум информации о том, кому вы собираетесь перевести деньги", – рекомендуют правоохранители.