Акмолинские школьники выиграли международный грант в конкурсе по экологии

Образование
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Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Учащиеся 8 класса школы №3 поселка Шортанды — Альжан Тулеген, Нурсая Аманбек, Дильназ Зорький — победили в международном конкурсе Ciena Solutions Challenge, став обладателями гранта в размере 750 долларов США на реализацию своего проекта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на областное управление образования

Проект ребят «Переосмысливая будущее: сокращение бумажных отходов в школе и сообществе для защиты окружающей среды», направлен на защиту и улучшение экологии, охрану окружающей среды и развитие устойчивых практик. Работают шортандинские школьники под руководством учителя английского языка Гулим Батыргалиевой.

Напомним, Ciena Solutions Challenge — это глобальный конкурс, организованный компаниями Ciena и Digital Promise, призванный вовлечь школьников в решение актуальных проблем в их сообществах.

Участники работают по методу Challenge Based Learning, исследуя реальные вызовы, формулируя проблемы и предлагая практические решения в контексте целей устойчивого развития ООН.

  

#конкурс #Образование #школьники

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