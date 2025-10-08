На Международном чемпионате TurkіcSkills–2025 Высший технический колледж г. Кокшетау получил признание на республиканском уровне, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления образования.

Фото пресс-службы Управления образования

Как известно, в Год рабочих профессий в республике утвержден новый профессиональный праздник — 2 октября объявлен Днем технического и профессионального образования.

На прошедшем в эти знаменательные дни Международном чемпионате TurkіcSkills–2025 учебное заведение из Кокшетау одержало победу в номинации «Лучший колледж по развитию международного сотрудничества». Это не просто награда, а логическое отражение системной и целенаправленной работы коллектива колледжа по интеграции международного опыта в образовательный процесс.

Благодаря участию в международных проектах, взаимодействию с зарубежными партнерами и обмену передовыми практиками, колледж стал настоящей площадкой по трансляции международного опыта в отечественную систему ТиПО.

Высший технический колледж Кокшетау известен и как центр повышения квалификации педагогов. Является площадкой для их профессионального роста, обновления образовательных практик.