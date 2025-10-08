Акмолинский колледж удостоен высокой награды на международном чемпионате

Образование
123
Утеулина Раушан

На Международном чемпионате TurkіcSkills–2025 Высший технический колледж г. Кокшетау получил признание на республиканском уровне, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу областного управления образования. 

Фото пресс-службы Управления образования

Как известно, в Год рабочих профессий в республике утвержден новый профессиональный праздник — 2 октября объявлен Днем технического и профессионального образования.

На прошедшем в эти знаменательные дни Международном чемпионате TurkіcSkills–2025 учебное заведение из Кокшетау одержало победу в номинации «Лучший колледж по развитию международного сотрудничества». Это не просто награда, а логическое отражение системной и целенаправленной работы коллектива колледжа по интеграции международного опыта в образовательный процесс.

Благодаря участию в международных проектах, взаимодействию с зарубежными партнерами и обмену передовыми практиками, колледж стал настоящей площадкой по трансляции международного опыта в отечественную систему ТиПО.

Высший технический колледж Кокшетау известен и как центр повышения квалификации педагогов. Является площадкой для их профессионального роста, обновления образовательных практик.  

 

 

 

#Образование #колледж

