Искусственный интеллект начнут внедрять в 500 школах Казахстана

Пилотный проект рассчитан на три учебных года и станет частью Комплексного плана по цифровой трансформации системы образования. Об этом на брифинге в Правительстве рассказала министр просвещения РК Жулдыз Сулейменова, сообщает Kazpravda.kz

По ее словам, работа ведется в рамках Указа Главы государства, подписанного 12 мая, и охватит сразу несколько направлений - от модернизации инфраструктуры до подготовки педагогов и защиты персональных данных детей.

Жулдыз Сулейменова отметила, что в пилотный проект войдут 500 школ по всей стране, в том числе 100 школ из числа «Келешек мектептері», 150 школ - это сельские и городские школы и 250 малокомплектных школ.

Отдельное внимание, по ее словам, уделяется подготовке педагогов к использованию цифровых инструментов и AI-ассистентов.

«Второе направление - это курсы повышения квалификации для наших педагогов. На сегодняшний день 350 тысяч учителей уже прошли курсы по использованию цифровых технологий, в том числе по внедрению AI-ассистентов в образовательный процесс, а также по цифровой педагогике», - сказала Жулдыз Сулейменова.

Кроме того, в Казахстане планируют внедрять проекты по персонализированному обучению с использованием искусственного интеллекта. Министр также подчеркнула, что одним из ключевых вопросов остается защита персональных данных школьников.

«Самый важный вопрос - это защита персональных данных наших детей, недопущение их утечки. В связи с этим сейчас также разрабатываются масштабный проект и соответствующий приказ. В частности, начиная со школ, а также в отделах образования, управлениях образования и Министерстве просвещения будут назначены ответственные лица за защиту персональных данных», - отметила она.

По данным Минпросвещения, Комплексный план рассчитан на 2026–2029 годы, а пилотный этап проекта охватит период 2026–2027 годов. Во время брифинга журналисты также спросили, смогут ли школьники в будущем отказаться от бумажных учебников и перейти на планшеты. В ответ на этом министр пояснила, что этот вопрос в ведомстве пока находится на стадии рассмотрения.