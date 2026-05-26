Около 90 тыс. грантов выделили для абитуриентов на предстоящий учебный год

Образование
Дана Аменова
специальный корреспондент

Распределение госзаказа синхронизировали с прогнозом потребности экономики страны до 2030 года

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

В этом году объем госзаказа на подготовку кадров с высшим образованием сохранится на уровне предыдущих учебных лет. Об этом на заседании правительства сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает Kazpravda.kz 

Он отметил, что на предстоящий 2026–2027 учебный год выделено 89 457 государственных грантов.

Из них:

75 371 – на бакалавриат;

11 007 – на магистратуру;

3 079 – на докторантуру.

Распределение государственного заказа синхронизировано с прогнозом потребности экономики страны до 2030 года.

«60% грантов направлено на инженерно-технические и сельскохозяйственные специальности. 21% – на подготовку педагогических кадров», – подчеркнул Саясат Нурбек.

По данным министерства, на инженерные, обрабатывающие, и строительные отрасли выделено 19 250 грантов; педагогические науки – 13 738; информационно-коммуникационные технологии – 11 662; естественные науки, математика и статистика – 9 363; сельское хозяйство и биоресурсы – 3 145; здравоохранение – 2 700; услуги – 2 400; искусство и гуманитарные науки – 1 915; социальные науки, журналистика и информация – 1 485; бизнес, управление и право – 1 423; ветеринария – 1275.

Дополнительно вузами страны проведена профориентационная работа в рамках программы «Серпін». Мероприятиями охвачены более 13 тыс. учащихся, порядка 2 тыс. родителей и свыше 700 профориентаторов.

Таким образом, сегодня формируется целостная система образовательной навигации – от профдиагностики школьника до выбора образовательной программы и дальнейшего трудоустройства, заключил министр.

