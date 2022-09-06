Активистка-общественница из Конаева Ляззат Салыкова обучает швейному делу людей с инвалидностью и помогает им зарабатывать своим трудом

Добро без границ

Общественное объединение «Қамқор жүрек», возглавляемое Ляззат Салыковой, уже седьмой год подряд осуществляет проекты, помогающие облегчить жизнь людям с особыми потребностями. Причем акцент здесь делается не столько на оказание финансовой или какой-либо другой поддержки, сколько на создание условий, позволяющих гражданам зарабатывать собственным трудом.

Сама Ляззат практически с детства прикована к инвалидному креслу, что не мешает ей, однако, вести активный образ жизни. Так, пару лет назад в Конаеве креа­тивная менеджер инициировала пилотный проект «Сохраняя лучшее» по выпуску экосумок и авосек, изготавливаемых людьми с инвалидностью.

А еще раньше в городе на базе кружка по прикладному искусству открылась мас­терская «Твори добро своими руками», в которой работают представители общественного объединения «Қамқор жүрек». Из экологически чистых материалов ребята с ограниченными возможностями шьют мягкие игрушки, которые выставляют на продажу в интернет-магазине ecowave_shop. Часть продукции участники проекта дарят родильным домам и онкологическим центрам.

Энтузиасты организовали также учебные курсы по дизайну, вязанию, навыкам предпринимательства для инвалидов. Занимаются сбором средств на лечение нуждающимся, покупку кресел-колясок. Будучи советником акима Конаева, Ляззат Имангалиевна вместе с чиновниками регулярно проводит рейды по проверке построенных в городе пандусов на их доступность инвалидам, соответствие строи­тельным правилам и нормам.

– Нас называют людьми с ограниченными возможностями, но вопреки этому мы считаем, что наши возможности безграничны, – говорит предприимчивая женщина. – К примеру, по программе «Дорожная карта бизнеса» выиграли грант на 2 миллиона тенге, запустили швейный цех, в котором работают мамы детей-инвалидов. На заработанные средства открыли массажный кабинет и тренажерный зал. Наша цель – обучить людей с особыми потребностями необходимым навыкам, помочь раскрыть таланты, вселить в них уверенность в себе, заразить энтузиазмом. И тогда они будут приносить пользу не только себе, но и обществу, государству.

Помимо прочего, объединение «Қамқор жүрек» выполняет государственные соцзаказы – оказывает услуги индивидуальных помощников инвалидам 1-й группы, устраивает благотворительные концерты, конкурсы красоты. Энергичная Ляззат Салыкова занимается еще и вокальным искусством, выступает на концертах со звездами казахстанской эстрады. Ее жизненное кредо – «творить добро другим во благо».

– Мир держится на тех, кто вносит вклад в его развитие, – считает общественный дея­тель. – Инвалиды должны знать, что они такие же полноценные члены общества, как и здоровые люди. Нужно позволить им самим сделать свой выбор, полюбить себя и собственную жизнь. Это очень уязвимая категория граждан, которых следует социа­лизировать, помочь им стать самостоя­тельными и материально независимыми.

По мнению Ляззат Имангалиевны, преж­де всего необходимо создать доступную среду для людей с инвалидностью. В этой сфере имеется немало проблем не только в Алматинской области, но и во всех регио­нах страны.

Процесс создания доступной среды не должен останавливаться лишь на установке пандусов. Это целый комплекс мер, направленных на получение инвалидами образования, медицинских услуг, трудоустройство, защиту их прав и интересов. Часть этой важной работы сегодня проводит общественное объединение «Қамқор жүрек», во главе которого стоит женщина, вдохновляющая своим примером земляков.