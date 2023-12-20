Активизировать взаимодействие

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Анвар Ахметов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов принял участие в очередном заседании Совета глав правительств СНГ, состоявшемся в Москве.

фото из архива "КП"

Как сообщила пресс-служба Премьер-министра, в своем выступлении глава Правительства РК отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшей совместной работе в рамках СНГ для углубления интеграционных связей и наполнения ее новым практическим содержанием.

– Приоритеты, озвученные Президентом республики Касым-Жомартом Токаевым на прошедшем заседании Совета глав государств, призваны активизировать взаимодействие в формате стран Содружества. В первую очередь для преодоления возникающих вызовов, поис­ка новых сфер для укрепления продуктивного партнерства, – сказал Алихан Смаилов.

Так, одними из ключевых нап­равлений совместной работы в предстоящем году станут сот­рудничество по расширению культурно-гуманитарных связей, а также взаимодействие в сферах здравоохранения, образования и спорта.

Премьер-министр отметил, что Казахстан приветствует объявление 2024 года в СНГ Годом волонтерского движения.

– Сегодня благодаря своим бескорыстным делам волонтеры стран Содружества продолжают вносить значимый вклад в развитие толерантного общества, поддержание культуры милосердия и доброты. Призываю государства СНГ начать практическую работу по воплощению в жизнь казахстанской инициативы об учреждении ежегодного форума волонтеров и приданию ему статуса постоянной площадки организации, – предложил глава Правительства Казахстана.

Говоря об углублении сотрудничества в сфере здравоохранения, Алихан Смаилов обозначил важность проводимой работы в области физической культуры и спорта. Серьезным достижением в этом направлении является создание в текущем году организационно-правовой основы для проведения спартакиад стран СНГ среди детей с ограниченными возможностями и чемпионатов СНГ.

– Казахстан поддерживает эту работу и планирует принимать активное участие в предстоящих состязаниях, – отметил Премьер-министр.

По словам спикера, другим важным направлением взаимодействия является обеспечение качественной и доступной медицинской помощи гражданам стран Содружества.

– Наработанные в рамках СНГ механизмы сотрудничества в сфере здравоохранения способствовали преодолению масштабной пандемии коронавируса. Вместе с тем сейчас наши страны вновь сталкиваются с массовыми заболеваниями, в числе которых особо следует выделить вспышку кори. В этой связи призываем активизировать все имеющиеся в СНГ механизмы взаимодействия, включая Совет по сотрудничес­тву в области здравоохранения, – сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства добавил, что Казахстан при поддержке Всемирной организации здравоохранения предложил создать Коалицию стран по первичной медико-санитарной помощи.

– Она позволит продвигать принципы профилактики и охраны здоровья, вырабатывать совместные рекомендации, – подчеркнул Премьер-министр.

В заключение Алихан Смаилов отметил, что общие подходы стран СНГ к развитию многопланового взаимодействия в сфере культуры отражены в проекте заявления о перспективах культурного сотрудничества.

#здравоохранение #сотрудничество #Спорт #Москва #премьер-министр #СНГ

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