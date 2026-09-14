Леди Гага впервые стала мамой

США,Lifestyle
Айман Аманжолова
корреспондент

У поп-звезды и ее жениха, предпринимателя Майкла Полански, недавно родился первый совместный ребенок. Пол, имя и дата рождения малыша пока не раскрываются, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Пару с новорожденным уже запечатлели папарацци в Северной Калифорнии. На опубликованных изданием фотографиях видно, как Леди Гага держит ребенка в слинге и придерживает его одной рукой.

До этого Daily Mail со ссылкой на близкий к паре источник писала, что певица могла тайно выйти замуж за Полански. По словам инсайдера, никто из знакомых не видел ее и ничего о ней не слышал больше месяца. Собеседник издания предположил, что она сбежала с Полански и проводит медовый месяц. Другой источник добавил, что Гага всегда хотела завести большую семью после сорока лет.

Леди Гага и Майкл Полански обручились в 2024 году. В октябре того же года в интервью Джимми Киммелу она говорила, что хочет просто расписаться с возлюбленным и заказать китайскую еду. Певица шутила, что, зная ее, свадьба будет похожа на цирк с единорогами. В марте 2026 года Гага пообещала в радио-шоу Бруно Марса, что свадьба с Полански состоится скоро.

 

#ребенок #рождение #Леди Гага

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