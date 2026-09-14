Мощные ливни обрушились на Хайнань

Китай,Погода
Айман Аманжолова
корреспондент

Более 31 тыс. человек эвакуированы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Людей эвакуировали из зон повышенного риска в провинции Хайнань /Южный Китай/ из-за непрекращающихся сильных осадков, обрушившихся на некоторые районы острова.

Согласно данным Комитета по предупреждению стихийных бедствий, минимизации их последствий и оказанию помощи пострадавшим провинции Хайнань, по состоянию на 19:50 воскресенья 31 564 человека были переселены, сообщений о каких-либо крупных бедствиях не поступало.

С 8 часов утра пятницы до 16 часов воскресенья в 24 волостях и поселках в шести городах и уездах, включая Ваньнин, Линшуй и Цюнхай, выпало более 300 мм осадков. В частности, в поселке Чанфэн города Ваньнин выпало самое большое количество осадков - 452,1 мм.

В 11:00 в воскресенье вышеупомянутый комитет провинции Хайнань повысил уровень экстренного реагирования на наводнения до 2-го. По состоянию на 19:00 в городе Ваньнин был введен режим экстренного реагирования 1-го уровня, который является самым высоким в четырехуровневой системе реагирования на чрезвычайные ситуации. В то же время был введен режим экстренного реагирования 2-го уровня в таких городах и уездах, как Цюнхай, Цюнчжун, Учжишань, Баотин и Линшуй.

В шести городах и уездах также объявили о приостановке занятий в школах, а в восьми городах и уездах закрыли некоторые туристические достопримечательности. Власти также ввели меры по ограничению дорожного движения на соответствующих участках пострадавших дорог.

Пожарные и спасательные бригады были заранее размещены в ключевых районах, а дополнительный персонал и дренажное оборудование были направлены в Ваньнин, Цюнхай и Линшуй. Энергетические и телекоммуникационные ведомства также подготовили оборудование и материалы для проведения аварийного ремонта.

В субботу Министерство водного хозяйства КНР и Китайское метеорологическое управление совместно опубликовали предупреждение "синего" уровня в связи с возможными паводками в горной местности в некоторых районах юго-восточной части провинции Хайнань. Кроме того, власти также объявили предупреждение "желтого" уровня в связи с возможными бедствиями геологического характера в некоторых районах юго-восточной части провинции Хайнань.

Местные власти заявили, что они внимательно следят за выпадением осадков и гидрологическими условиями, регулируют работу водохранилищ и принимают меры по предотвращению наводнений, подтопления городских территорий, бедствий геологического характера, а также затопления дорог и мостов.

 

#ливень #Хайнань

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