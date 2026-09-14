Мощные ливни обрушились на Хайнань

Более 31 тыс. человек эвакуированы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

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Людей эвакуировали из зон повышенного риска в провинции Хайнань /Южный Китай/ из-за непрекращающихся сильных осадков, обрушившихся на некоторые районы острова.

Согласно данным Комитета по предупреждению стихийных бедствий, минимизации их последствий и оказанию помощи пострадавшим провинции Хайнань, по состоянию на 19:50 воскресенья 31 564 человека были переселены, сообщений о каких-либо крупных бедствиях не поступало.

С 8 часов утра пятницы до 16 часов воскресенья в 24 волостях и поселках в шести городах и уездах, включая Ваньнин, Линшуй и Цюнхай, выпало более 300 мм осадков. В частности, в поселке Чанфэн города Ваньнин выпало самое большое количество осадков - 452,1 мм.

В 11:00 в воскресенье вышеупомянутый комитет провинции Хайнань повысил уровень экстренного реагирования на наводнения до 2-го. По состоянию на 19:00 в городе Ваньнин был введен режим экстренного реагирования 1-го уровня, который является самым высоким в четырехуровневой системе реагирования на чрезвычайные ситуации. В то же время был введен режим экстренного реагирования 2-го уровня в таких городах и уездах, как Цюнхай, Цюнчжун, Учжишань, Баотин и Линшуй.

В шести городах и уездах также объявили о приостановке занятий в школах, а в восьми городах и уездах закрыли некоторые туристические достопримечательности. Власти также ввели меры по ограничению дорожного движения на соответствующих участках пострадавших дорог.

Пожарные и спасательные бригады были заранее размещены в ключевых районах, а дополнительный персонал и дренажное оборудование были направлены в Ваньнин, Цюнхай и Линшуй. Энергетические и телекоммуникационные ведомства также подготовили оборудование и материалы для проведения аварийного ремонта.

В субботу Министерство водного хозяйства КНР и Китайское метеорологическое управление совместно опубликовали предупреждение "синего" уровня в связи с возможными паводками в горной местности в некоторых районах юго-восточной части провинции Хайнань. Кроме того, власти также объявили предупреждение "желтого" уровня в связи с возможными бедствиями геологического характера в некоторых районах юго-восточной части провинции Хайнань.

Местные власти заявили, что они внимательно следят за выпадением осадков и гидрологическими условиями, регулируют работу водохранилищ и принимают меры по предотвращению наводнений, подтопления городских территорий, бедствий геологического характера, а также затопления дорог и мостов.