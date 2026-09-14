Организатора финпирамиды The Finiko доставили в Алматы из Турции

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сотрудники Департамента АФМ по г. Алматы совместно с Национальным центральным бюро Интерпола при координации органов прокуратуры из Турции вернули руководителя структурного подразделения The Finiko, находившегося в международном розыске с 2022 года, сообщает Kazpravda.kz

По информации АФМ, было установлено, что реальная предпринимательская или инвестиционная деятельность The Finiko не осуществлялась. Выплаты ранее привлечённым участникам производились за счёт денег, поступавших от новых вкладчиков. Такая схема создавала видимость доходности и обеспечивала дальнейшее привлечение денег граждан.

В результате противоправной деятельности подозреваемой в финпирамиду было привлечено свыше 160 млн тенге денег вкладчиков. Кроме того, в рамках досудебной конфискации в доход государства обращён земельный участок подозреваемой стоимостью 221 млн тенге.

Ранее по уголовному делу трое фигурантов были осуждены к лишению свободы до 6 лет с конфискацией имущества.

«Расследование продолжается. Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», – добавили в АФМ.

Напомним, в суде города Конаев вынесли приговор в отношении руководителей финпирамиды Amanat Drive.