По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева Премьер-министр РК Алихан Смаилов и руководитель Администрации Президента РК Мурат Нуртлеу посетили с рабочей поездкой Атырау, где представили активу области нового главу региона Серика Шапкенова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Отметим, Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева по согласованию с депутатами областного маслихата Шапкенов Серик Жамбулович назначен акимом Атырауской области.

«Атырауская область является важным для экономики страны нефтяным регионом. В прошлом году по поручению Президента был принят Комплексный план социально-экономического развития области на 2021-2025 годы. В рамках этого плана будет решен ряд значимых для жителей проблем. Правительство обеспечит дополнительное финансирование этого плана и будет следить за качеством его исполнения. Мы должны осуществить конкретные меры по улучшению социального положения и качества жизни граждан. В новом Послании Главы государства этому уделяется особое внимание», — подчеркнул Премьер-министр.

Алихан Смаилов отметил, что новый руководитель области Серик Шапкенов работал акимом Атырау, первым заместителем акима Атырауской области, знает специфику как региональной работы, так и в области социальной модернизации.

«Уверен, что опыт руководящей работы и знания позволят Серику Жамбуловичу совместно с активом области обеспечить качественное решение поставленных перед ними задач», — добавил А. Смаилов, пожелав ему успехов в работе.

Также глава Правительства выразил благодарность Махамбету Досмухамбетову, отметив, что за годы его руководства в регионе реализован ряд важных проектов, а область добилась положительных результатов в социально-экономическом развитии.