Серик Шапкенов назначен акимом Атырауской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Указом Главы государства от 7 апреля 2022 года Шапкенов Серик Жамбулович назначен акимом Атырауской области и освобожден от должности министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.

Другим Указом Главы государства Досмухамбетов Махамбет Джолдасгалиевич освобожден от должности акима Атырауской области.

Серик Шапкенов родился в 1979 году в селе Каратобе Западно-Казахстанской области. Окончил Западно-Казахстанский государственный университет по специальности «Экономист-математик».

Трудовую деятельность начал в 2000 году преподавателем в Западно-Казахстанском государственном университете. В разные годы работал в структуре аппарата акима Западно-Казахстанской области.

С августа 2012 по январь 2015 года был первым заместителем акима ЗКО.

С января 2015 по июль 2016 года – государственный инспектор Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации Президента РК.

С июля 2016 по июнь 2018 года работал акимом города Атырау.

С июня 2018 по июнь 2020 года работал первым заместителем акима Атырауской области.

С июня 2020 по январь 2021 года был вице-министром труда и социальной защиты населения РК.

С 18 января 2021 года занимал на пост министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан.