​Актобе закрывается на карантин

С 31 марта в области усилены санэпидемиологические мероприятия, установлены барьерные блокпосты. Приостановлена работа воздушного и железнодорожного транспорта, временно ограничена деятельность ряда хозяйствующих субъектов. И эти меры, конечно же, повлияли на сдерживание распространения инфекции.

Те, у которых выявлен коронавирус, получают лечение в инфекционном госпитале. Контактные граждане находятся на стационарном карантине как в областном центре, так и в районах. В целом, по словам специалистов департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная.

Вместе с тем с учетом того, что число выявляемых больных все же растет, главным государственным санитарным врачом области принято решение о введении с 21.00 часов 6 апреля на территории Актобе режима карантина с особыми условиями предпринимательской и (или) иной деятельности и жизни населения.

В рамках данного режима приостанавливаются все виды деятельности по оказанию услуг населению, за исключением работы продовольственных магазинов, аптек, промышленных предприятий и служб жизнеобеспечения города. Устанавливаются границы карантинной зоны с организацией дополнительных блокпостов с дезинфекционными барьерами. Особые меры касаются выхода жителей из квартир.

Обо всех принимаемых мерах каждодневно местные исполнительные органы сообщают населению в ходе брифингов в режиме онлайн через соцсети и СМИ.

В регионе заблаговременно проработали механизмы антикризисных мер, в том числе с целью существенной поддержки граждан из социально уязвимых слоев населения. Как отметил в прямом эфире на радио аким области Ондасын Уразалин, принято решение о предоставлении дополнительной соцвыплаты из областного бюджета данной категории граждан на сумму около 900 млн тенге. Это по 20 тыс. тенге каждой семье. Данной помощью будут охвачены порядка 44 с лишним тыс. человек. Решение поддержано на сессии облмаслихата.

Акиматом области совместно с департаментом Комитета по регулированию естественных монополий инициировано также снижение тарифов на коммунальные услуги для населения на период режима ЧП. В частнос­ти, платежи по городу за тепло, воду, канализацию уменьшены на 20%, а в районах – на 50%. По электроэнергии – на 10%. Из бюджета на эти цели для компенсации затрат предусмотрено порядка 400 млн тенге.

Предприняты шаги по полному обеспечению медучреждений региона медицинскими средствами и масками. На их закуп также изы­сканы средства. Нынче местные предприниматели сами начали изготавливать индивидуальные средства защиты. Только ТК «Фарм» выпускает сейчас в день до 15 тыс. штук таких изделий.

В общей сложности на сегодня субъектами бизнеса передано для использования 500 тыс. масок. На днях в Актобе прибыл груз гуманитарной помощи из Китая. Его доставка стала возможной благодаря непосредственной поддержке Президента РК на основании соглашения между акимом Актюбинской области и посольством КНР.

220 тыс. медицинских масок и 3 тыс. защитных костюмов направлены в область из Синьцзян-Уйгурского автономного района и Шаньдунского региона КНР. В настоящее время медицинские изделия распределяются нуждающимся гражданам через акимат Актобе и областное управление координации занятости и социальных программ. Также приоб­ретаются тест-системы, тепловизоры и разовые медицинские защитные костюмы.

На особом контроле в облас­ти держат и вопрос организации дистанционного обучения школьников. Учащимся, у которых дома нет компьютера, временно выдадут оргтехнику из школ. На сессии облмаслихата также решено направить 480 млн тенге на закуп 3 тыс. ноутбуков для обеспечения ими на дому в период режима ЧП детей из малоимущих, многодетных семей.

Вместе с тем из республиканского бюджета области выделено еще 465 млн тенге для дополнительного приобретения 1 700 компьютеров и 2,5 тыс. модемов. Прорабатывается организация «удаленки» и по другим доступным для села каналам связи. С началом четвертой учебной четверти в ходе дистанционного обучения дети будут получать задания в мессенджерах, в Кунделик.kz.

В рамках реализации Указа Президента РК «О призыве военнообязанных на спецсборы», по словам главы региона, в области есть возможность мобилизовать до 2,5 тыс. человек. Но учитывая то, что в регионе имеются собственные формирования воинских частей МО, Национальной гвардии, полицейской службы, которые ныне задействованы на всех мероприятиях в период ЧП, решено ограничиться лишь формированием одного батальона из числа призывников-военнообязанных. По мнению акима, этих привлекаемых сил будет достаточно.

В рамках акции «Біз біргеміз» с момента объявления в РК чрезвычайного положения по области 1 554 семьям выделены продовольственные пакеты, гигиенические средства, маски и денежная помощь на общую сумму 19,2 млн тенге.