В Кульсары подтопленными остаются более 100 жилых домов
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Режим ЧС в нефтяном городе сохраняется, передает Kazpravda.kz
В Кульсары Атырауской области подтопленными остаются более ста жилых домов, сообщает МЧС.
За прошедшую неделю группировки сил спасателей МЧС РК отвели и откачали воду из 2815 домов в Кульсары.
В эвакуационных пунктах региона находятся 769 человек, из них 430 - дети.
«С 7 апреля в области сохраняется режим ЧС природного характера местного масштаба. Уровень воды в реке Жайык продолжает расти. Спад не наблюдается», - отметили в МЧС.