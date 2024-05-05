В Кульсары подтопленными остаются более 100 жилых домов

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В Кульсары Атырауской области подтопленными остаются более ста жилых домов, сообщает МЧС.

За прошедшую неделю группировки сил спасателей МЧС РК отвели и откачали воду из 2815 домов в Кульсары.

В эвакуационных пунктах региона находятся 769 человек, из них 430 - дети.