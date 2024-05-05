Премьер поздравил православных с праздником Пасхи

«Дорогие казахстанцы! Поздравляю со светлым праздником Пасхи всех православных жителей нашей страны! День Христова Воскресения – особая дата в христианском календаре. В разнообразии верований каждый находит собственный путь к свету и любви, создавая гармонию в нашем общем доме – Казахстане», - говорится в сообщении главы Кабмина.

«Пусть Пасхальная радость наполнит дома теплом и радостью, каждый ваш шаг будет освещен верой и надеждой на лучшее. Желаю вам мира и душевного спокойствия! Пусть этот день станет благословенным временем для каждого!» - отметил премьер.