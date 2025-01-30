Александр Бублик прошел в четвертьфинал турнира во Франции

Казахстанский теннисист одолел немца Доминика Кепфера во втором круге турнира категории АТР 250 в Монпелье (Франция). Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ФТК

Фото: ФТК

Матч продолжался 1 час и 9 минут. За это время Бублик выполнил пять подач навылет, реализовал один брейк-пойнт из трёх и не допустил ни одной двойной ошибки.

Казахстанец - действующий чемпион турнира и настроен защитить титул. В 1/4 финала он сыграет с сильнейшим в матче между Маттие Беллуччи (Италия) и Александром Ковачевичем (США).